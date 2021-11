Lewis Hamilton soutient les efforts de Mercedes pour que les commissaires enquêtent sur un incident litigieux entre lui et Max Verstappen, mais n’y « donne aucune énergie ».

L’équipe du champion du monde a demandé aux commissaires sportifs de reconsidérer leur décision de ne pas enquêter sur l’incident, au cours duquel les deux pilotes se sont échappés alors que Hamilton tentait de dépasser la Red Bull.

«Je n’y ai pas vraiment participé, a dit Hamilton. « Bien sûr, j’en suis conscient et je soutiens pleinement mon équipe.

« Mais j’ai littéralement essayé de consacrer toute mon énergie à me préparer pour ce week-end et à m’assurer que nous arrivions et que nous soyons prêts à démarrer et je n’ai aucune idée de l’endroit où ils vont avec la discussion ou de ce qui pourrait en être le résultat. Je ne lui donne pas du tout d’énergie pour le moment.

Hamilton n’a exprimé aucune objection à l’incident à la radio pendant la course, qu’il a remporté après avoir réussi à dépasser Verstappen pour la tête. « C’est la mentalité qu’il faut adopter », a-t-il expliqué.

« Si vous vous asseyez dans la voiture sur le moment et que vous vous plaignez, cela ne fera que vous retenir. Donc pour le moment, je dois juste continuer d’avancer. Et aussi, il est difficile de juger sur quelque chose dont vous n’avez pas vu tous les angles.

Il a indiqué que son point de vue sur l’incident avait changé après l’avoir étudié. « Bien sûr, nous l’avons regardé et avons un point de vue différent, naturellement, maintenant. Mais j’utilise juste mon énergie pour préparer la voiture et m’assurer que je suis dans le bon espace de tête ce week-end, donc je ne lui donne vraiment rien.

Lorsqu’on lui a demandé comment il avait réfléchi à l’incident, Hamilton a déclaré: « J’ai gagné. C’est comme ça que j’y réfléchis. C’était un bon week-end.

