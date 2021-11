Hamilton : Ne jamais, jamais arrêter de se battre

Lewis Hamilton a régné en maître sur le Brésil, remportant le Grand Prix de Sao Paulo 2021 contre l’adversité, ébranlant son rival pour le titre Max Verstappen alors qu’il n’a jamais cessé de se battre.

Le septuple champion du monde de Formule 1 était sur le dos dès la FP1 à Sao Paulo, lorsqu’il a été annoncé qu’il allait prendre un nouveau moteur à combustion interne (ICE), ce qui lui a valu une pénalité de cinq places sur la grille pour la course de dimanche. .

Ses difficultés se sont aggravées lorsque, après s’être qualifié pour la course Sprint, son système DRS a été jugé illégal, ce qui a entraîné sa disqualification du résultat de la session.

Mais étant Hamilton, il était imperturbable alors qu’il traversait le terrain de Sprint comme un couteau dans du beurre samedi, terminant cinquième à partir de la 20e.

Le Britannique était encore plus électrique lors de la course de dimanche après être parti dixième à cause de sa pénalité moteur, et était sur la boîte de vitesses de Max Verstappen en un rien de temps, faisant pression sur le Néerlandais tout au long de la course, pour finalement sortir victorieux. Performance typique de Hamilton quand il se retrouve contre le mur.

Hamilton ressent l’amour dans la patrie d’Ayrton

Après la course, Hamilton a parlé de son week-end dramatique au Brésil dans le communiqué de presse de son équipe.

« Je suis tellement, tellement reconnaissant pour le soutien incroyable que j’ai reçu ce week-end du peuple brésilien – je n’ai pas eu ce genre de soutien depuis Silverstone ! il a commencé.

« Entendre la foule tout au long du week-end a été vraiment une leçon d’humilité. Je viens de dire ‘Obrigado Brasil’ tout le week-end.

« Quelle course ! s’exclama Hamilton. « L’équipe ici et à l’usine a fait un travail incroyable, et Valtteri a fait un excellent travail aujourd’hui pour obtenir autant de points que possible.

« J’ai poussé aussi fort que possible depuis le dernier sur la grille hier, puis avec une autre pénalité de 5 places aujourd’hui.

« Ce fut, je pense, le week-end le plus difficile que j’aie eu », a déclaré le Britannique.

« Mais mon père a dit » tu m’as rappelé 2004 « lorsque j’étais en Formule 3 à Bahreïn – j’ai commencé dernier et j’ai terminé 10e puis j’ai terminé 1er donc, celui-ci est pour mon père », un incident qu’il a également mentionné dans le Entretiens Parc Fermé.

« Avant ce week-end, je n’aurais jamais pensé que nous serions capables de réduire l’écart comme nous l’avons fait aujourd’hui », a révélé Hamilton.

« Et puis les choses ont continué contre nous, mais je pense que cela se voit vraiment, n’abandonnez jamais. Quoi que vous affrontiez, vous devez continuer à pousser, continuer à dégringoler, continuer à vous battre.

« N’arrêtez jamais, jamais de vous battre », a insisté le joueur de 36 ans. C’est comme ça que j’ai abordé ce week-end.

« C’est comme une première parce que je n’ai pas l’impression d’avoir gagné depuis longtemps », a-t-il conclu.

Les problèmes de Hamilton n’ont pas été réglés après que le drapeau à damier a été agité, car le vainqueur de la course a été convoqué par les commissaires pour avoir enfreint les règles de la ceinture de sécurité sur ses genoux, lorsqu’il a desserré ses ceintures de sécurité pour célébrer sa victoire. Pas de drame là-bas, cependant, puisqu’il a été condamné à une amende de 5 000 euros, avec une autre amende de 20 000 euros suspendue jusqu’à la fin de 2022.

Décision sur @LewisHamilton – Amende pic.twitter.com/rjgQsfMP6G – Rachel Brookes (@RachelBrookesTV) 14 novembre 2021

Dimanche délicat de Bottas

Valtteri Bottas, qui a livré une performance impressionnante au sprint, refusant à Verstappen la première position de départ du Grand Prix, n’a pas pu reproduire la même forme dimanche, et a été intimidé par la paire Red Bull dans le virage 1, mais a récupéré pour terminer troisième, ce qui en fait un premier et troisième pour Mercedes.

« Le départ d’aujourd’hui était assez délicat, c’était un premier tour décevant mais j’ai fait de mon mieux », a déclaré Bottas dans le communiqué de presse de Mercedes.

« Après cela, le rythme était bon et depuis le cockpit, je pensais que nous pouvions avoir une chance de faire un arrêt, mais nous avons décidé de faire un deux arrêts. »

Le Finlandais a bénéficié de la voiture de sécurité virtuelle qui a été déployée lorsque les débris de l’aile avant Haas de Mick Schumacher ont été dégagés de la piste, ce qui lui a permis de prendre la troisième place à Sergio Perez.

« L’équipe m’a mis en bonne position pour profiter du VSC, et ça m’est tombé dessus pour une fois, donc j’en étais content », a expliqué le 10 fois vainqueur.

« Dans l’ensemble, je suis content que nous ayons pu marquer plus de points que Red Bull aujourd’hui – c’était un résultat positif.

« Félicitations à Lewis, il a eu une conduite incroyable », a conclu Bottas.

Avec sa victoire au Brésil, Hamilton a réduit l'écart avec Verstappen au classement des pilotes à 14 points avec trois courses restantes cette saison, Mercedes devant Red Bull de 11 points.