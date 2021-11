Hamilton ne veut pas de fin Senna-Prost

11/05/2021

Le à 20h45 CET

Lewis Hamilton Cette année, il poursuit sa huitième couronne en Formule 1, ce qui lui permettrait de rompre l’égalité avec Michael Schumacher et devenir le cavalier le plus titré de tous les temps. Mais contrairement aux saisons précédentes, la Coupe du monde 2021 n’est pas exactement une « promenade » pour les Anglais, qui ont vu comment Red Bull rivalise déjà sans complexes avec Mercedes et Max verstappen Il s’est hissé à la tête du championnat, avec 12 points d’avance en l’absence de cinq grands prix.

Le duel qu’ils entretiennent Hamilton et Verstappen c’est énorme et la tension a augmenté tout au long des 17 courses disputées, y compris les deux accidents très forts qui ont tous deux joué à Silverstone et à Monza. Le Mexique, ce week-end, peut être un tournant si ‘Mad Max il reprend ses droits sur un circuit qui privilégie théoriquement Red Bull.

Séné-Prost

L’impulsion « haute tension » entre Hamilton et Verstappen génère des comparaisons inévitables. De nombreux fans se souviennent des batailles de « couteau » entre Ayrton Senna et Alain Prost, qui en leur temps marquait un avant et un après en Formule 1. Au point que les titres 1989 et 1990 se sont soldés par deux accidents entre le Brésilien et le Français. Prost et Séné, coéquipiers chez McLaren, ils ont atteint l’avant-dernière course de la Coupe du monde en 89, à Suzuka, étant les seuls à avoir des options pour le titre, avec un avantage de 16 points pour le Français. Avec sept tours à faire, ses voitures étaient « accrochées ». Prost a dû partir et Séné il a pu continuer après avoir changé le nez, mais il a été disqualifié et le ‘Professeur’ était le champion. Une saison plus tard, avec Prost déjà chez Ferrari, l’histoire s’est répétée au Japon. Séné et Prost ils sont entrés en collision dès qu’ils ont commencé. Mais cette fois l’abandon mutuel a profité Séné, qui a obtenu son troisième titre.

Dans une interview au ‘Daily Mail’, le patron de Mercedes, Toto loup, il a assuré que si Hamilton et Verstappen S’ils sont arrivés même et avec des options mathématiques pour être champions lors du dernier grand prix de la saison, à Abu Dhabi (12 décembre), « le pilote devant va essayer de faire absolument la même chose qui s’est passé dans le Senna-Prost années. Personnellement, je ne donnerais jamais l’instruction d’entrer en collision avec un autre pilote, mais s’ils arrivent à cette dernière course et que celui qui est devant remporte le championnat, Max et Lewis vont se battre durement. «

Une bataille « propre »

À Hamilton il n’aime pas la théorie de Wolff. Il doute même d’avoir prononcé exactement ces mots. « Je n’ai pas lu ce que Toto a dit, mais je doute fort qu’il laisse entendre que ce sera le cas », a déclaré Lewis à son arrivée au Mexique. Le Britannique rejette totalement toute insinuation à cet égard. Il se considère avant tout « un champion et un pilote propre ».

« Je n’ai jamais gagné un championnat de cette façon et je ne le voudrais jamais. C’est ce que je pense de mon point de vue. Je suis ici pour gagner de la bonne manière, c’est-à-dire avec compétence, détermination et travail acharné », il souligne Hamilton.

« Max et moi avons concouru durement toute l’année et cela a rendu cette saison la plus excitante depuis Dieu sait quand. Mais vous savez tous comment j’ai remporté mes championnats dans le passé. Je veux toujours remporter le titre de la bonne manière, et oui. Je vais le perdre cette année, que ce soit aussi le bon chemin, avec dignité. Tout ce que vous pouvez faire est de tout donner et de travailler aussi dur que possible avec votre équipe. Si ça ne marche pas , alors tu vis pour te battre un autre jour. «