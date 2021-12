Hamilton ne voulait pas remporter son premier titre devant un tribunal – ressent-il la même chose à propos d’un huitième ? – Fans de course

Après que leur deuxième protestation contre la gestion controversée du redémarrage du dernier tour du Grand Prix d’Abou Dhabi par le directeur de course ait été rejetée par les commissaires sportifs dimanche, Mercedes a officiellement indiqué qu’elle avait l’intention de faire appel de la décision.

À partir de ce moment – ​​vers 23h30 sur le circuit de Yas Marina – ils ont eu 96 heures pour soumettre cet appel.

Après avoir rejeté les deux protestations de Mercedes, deux autres documents ont été délivrés par les commissaires sportifs à Abu Dhabi : le classement final de la course et le classement du championnat. Les deux comprenaient la note de bas de page : « Sous réserve d’un appel déposé auprès de l’ICA [International Court of Appeal]”. Aucun recours n’a encore été déposé. L’horloge tourne toujours.

Ainsi, depuis trois jours, le monde de la Formule 1 est dans les limbes, se demandant si la course qui a décidé du championnat du monde en faveur de Max Verstappen va faire l’objet d’un recours.

Un appel aurait pu donner le titre à Hamilton 2007 Si Mercedes devait aller de l’avant avec un appel sur l’issue d’une course qui a décidé du championnat du monde, ce ne serait pas sans précédent. Par coïncidence, le cas le plus récent impliquait également que Lewis Hamilton n’ait pas remporté le titre.

Après que Kimi Raikkonen l’ait battu au championnat 2007 par un seul point à Interlagos, une dispute a éclaté impliquant trois voitures qui ont fini entre les deux. Les voitures de Nico Rosberg, Robert Kubica et Nick Heidfeld – qui ont pris respectivement les quatrième, cinquième et sixième places – ont été trouvées par le délégué technique de la FIA Jo Bauer pour avoir enfreint une règle stipulant que le carburant ne doit pas être refroidi à plus de 10 °C en dessous de la température ambiante (comme était Williams de Kazuki Nakajima, qui a terminé 10e).

Après avoir examiné une autre source de preuves, qui indiquait que la température ambiante était inférieure à celle observée par Bauer sur le moniteur de chronométrage FOM, les commissaires sportifs ont décidé que les voitures étaient conformes à la réglementation. McLaren, qui avait eu plusieurs démêlés avec les autorités au cours de la saison, écopant d’une amende de 100 millions de dollars pour la ligne « Spygate », a fait appel.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Cependant McLaren a trébuché sur un détail technique. Ils n’ont pas déposé de protestation dans les 30 minutes requises après la publication des résultats. Leur appel a donc été rejeté comme irrecevable et Raikkonen a été confirmé comme champion.

Raikkonen a récupéré son trophée lors du Gala de la FIA. Le jugement a été rendu le 15 novembre, bien avant la cérémonie de remise des prix de la FIA qui s’est tenue à Monaco le 7 décembre. Mais à la fin de la gigantesque saison 2021 de F1 de 22 courses, les timings sont beaucoup plus serrés. La remise des prix de la FIA doit avoir lieu demain à Paris. La date limite d’appel de Mercedes expire à 20h30, heure locale.

« La remise des prix de la FIA 2021 – ma dernière en tant que président de la FIA – sera organisée à Paris pour célébrer les champions de notre sport », a déclaré Jean Todt, qui quitte son poste de responsable de l’instance dirigeante du sport, et ne voudra pas de sa finale. telle cérémonie éclipsée par cette acrimonie. Mais la possibilité d’un appel Mercedes menace exactement cela. Ce point a sûrement été clairement expliqué à la FIA lorsque Mercedes a refusé de participer à une séance photo avant l’événement avec ses équipes de Formule 1 et de Formule E qui ont remporté le titre.

Mercedes peut avoir l’intention de faire appel ou peut utiliser le moment de l’événement pour faire pression sur la FIA pour parvenir à une sorte d’accord en vertu duquel elle abandonne ses objections. Mais avec le championnat du monde en jeu, il n’est pas évident de savoir quel type d’édulcorant la FIA pourrait offrir. Dans tous les cas, nous devrions le savoir dans un peu plus de 24 heures.

Le facteur décisif pourrait-il être Hamilton lui-même ? En 2007, il a déclaré qu’il ne voulait pas gagner le championnat dans une salle d’audience. Il a adopté une position similaire il y a cinq ans dans un autre différend impliquant Verstappen. Mercedes a déposé une protestation contre les mouvements défensifs du pilote Red Bull après le Grand Prix du Japon, mais l’a retirée après que Hamilton ait clairement indiqué qu’il ne soutenait pas le plan.

Hamilton a dit non à la manifestation de Verstappen en 2016 « Il n’y a aucune protestation de ma part », a déclaré Hamilton sur les réseaux sociaux. « [I] Je viens d’entendre l’équipe, mais je leur ai dit que ce n’est pas ce que nous faisons. (Une protestation réussie n’aurait pas fait basculer le titre de cette année dans le sens de Hamilton : une pénalité pour Verstappen aurait signifié que Hamilton a terminé le championnat à deux points de Nico Rosberg au lieu de cinq.)

Après la déception de dimanche, Hamilton est rentré chez lui et plus tôt dans la journée, il a reçu son titre de chevalier lors d’une cérémonie tant attendue au château de Windsor. Un appel attirerait inévitablement des cris de « mauvais perdant » et serait considéré par certains comme indigne de son récent prix pour « services au sport automobile ». Avec sept titres déjà en poche, son premier acte en tant que chevalier du royaume pourrait-il être d’annuler un appel ?

La FIA l’espère certainement. Mais il y en aura d’autres qui considéreraient comme un service au sport automobile pour lui de contester un appel d’arbitrage qui, selon eux, donne la priorité au spectacle au-dessus de la concurrence loyale.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Actualités FocusParcourir tous les articles de News Focus

Partagez cet article . avec votre réseau :