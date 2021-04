Hamilton: N’essaye pas de me déranger

Lewis Hamilton a averti ses rivaux de ne pas déranger son esprit alors qu’il entame une quête pour un huitième titre historique de Formule 1 cette saison, pour devenir le pilote le plus titré de l’histoire du sport avec une bonne marge.

Il a coché la première case avec une victoire sensationnelle sur un Max Verstappen et Red Bull endémique lors de l’ouverture de la saison de F1 à Bahreïn le mois dernier. Une de ces victoires qu’il a dû chasser, puis défendre de la manière dont il est seul capable.

Parlant à Wired avant le début de la saison, Hamilton a donné un aperçu de son état d’esprit et de son approche: «Lorsque vous conduisez une voiture, c’est très chaotique. C’est erratique, il se passe tellement de choses. Tous les sens que nous avons, ils tirent tous au maximum.

«Vous ne faites plus qu’un avec la voiture, non pas que j’ai monté un taureau, mais j’imagine que c’est un peu comme ça. La voiture ne veut pas faire certaines des choses que vous voulez qu’elle fasse. »

«Je pense que ce qui fait de moi le pilote que je suis aujourd’hui, oui c’est la capacité mais je dirais que c’est la faim. J’en suis tellement reconnaissant, mec. Si nous n’avions pas eu cette lutte, je ne pourrais pas conduire comme je le fais aujourd’hui.

La théorie insensée selon laquelle Hamilton ne gagne que parce qu’il a la meilleure voiture est loin d’être conforme, car les ingénieurs, les managers et même ses coéquipiers (il a démoli) se sont exprimés avec admiration pour les compétences remarquables et l’attention portée aux détails du champion du monde en titre. dans son arsenal.

Heikki Kovalainen, coéquipier du Britannique chez McLaren en 2008 et 2009 a expliqué dans une interview l’année dernière pourquoi il était éclipsé par Hamilton: «Les zones de freinage étaient toujours là où je luttais contre lui. Je pense donc que c’est l’un des domaines clés où il est très bon.

«Il est très doué pour la conduite lorsque la voiture n’a pas la charge aérodynamique maximale et que la voiture se déplace un peu plus et que vous êtes en quelque sorte assis sur le [edge of ] adhérence mécanique, et sur l’adhérence des pneus, si vous le souhaitez.

« Il est très doué pour ça – il a des capteurs spéciaux dans son cul qu’il peut juste sur la pointe des pieds sur ce bord juste un peu au-delà de tout le monde », a ajouté Kovalainen.

Hamilton aurait peut-être déjà remporté huit titres mondiaux de F1 si Nico Rosberg n’avait pas cassé sa course lorsque l’Allemand a creusé plus profondément qu’il ne pourrait (ou le fera jamais) pour remporter le titre en 2016 après une « guerre civile » qui a testé le personnage de Mercedes. à la hauteur de leur puissance.

Rosberg a quitté le sport immédiatement après avoir remporté la couronne à Abu Dhabi cette année-là, invoquant son incapacité à creuser à nouveau pour battre Hamilton.

Cette perte pour son ami d’enfance, devenu ennemi acharné, fait toujours mal à Lewis car il n’avait aucune chance de se « venger » et en même temps, Rosberg ne cachait pas qu’il avait utilisé les arts sombres des jeux d’esprit pour se mettre sous la peau de son rival.

Beaucoup pensent que c’est la tactique que Valtteri Bottas n’a pas employée pour battre son illustre coéquipier, le Finlandais optant pour l’harmonie hors piste dans l’espoir de pouvoir battre le n ° 44 en piste. Cela n’a pas fonctionné.

Maintenant que l’ouverture de la saison a laissé entrevoir une compétition de championnat plus proche que celle dont nous avons été témoins depuis plus d’une décennie, les maîtres des jeux d’esprit Red Bull n’ont pas besoin de regarder plus loin que le livre de jeu 2016 de Rosberg pour voir exactement ce qui agace le champion.

Mais assurez-vous qu’il sera prêt cette fois: «Je n’aime pas l’idée que quelqu’un essaie de déranger mon esprit, parce que je suis fort, et je sais que je suis assez fort et assez capable. [Winning] est dans mon ADN.