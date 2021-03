«  Hamilton n’est pas aussi accessible qu’avant  »

Lewis Hamilton n’est plus le type accessible d’antan avec Martin Brundle qui se dit «confus» par le comportement du champion lors des interviews.

Brundle a eu un siège au premier rang pour la carrière de Formule 1 de Hamilton, commentant cela du premier tour en 2007 jusqu’au septième titre mondial du Britannique.

Cependant, pendant ce temps, il a remarqué un changement chez le joueur de 36 ans qui n’est plus aussi ouvert avec les médias.

Brundle, cependant, ne le tient pas contre Hamilton, reconnaissant qu’après 14 ans sur la grille de Formule 1, le pilote Mercedes est probablement «un peu fatigué» par tout cela.

Il a déclaré à PA Sport: «Il n’est pas aussi accessible qu’avant, mais il est une mégastar mondiale et il est un peu fatigué par toutes les exigences que nous devons lui imposer.

«Je ne me sens pas toujours bien quand je m’assois pour l’interviewer. J’ai parfois envie de dire « hé, Lewis, c’est moi, on a fait beaucoup de télé ensemble au fil des ans et on se connaît depuis longtemps ».

«Je suis confus par son comportement initial. Puis je trouve qu’il s’installe et c’est parti.

«Mais sur qui ai-je eu le plus de plaisir à commenter? Lewis. Le regarder depuis le premier virage de son premier tour à Melbourne jusqu’à remporter sept championnats du monde l’an dernier en Turquie a été extraordinaire.

Brundle a récemment déclaré qu’il pensait également que Hamilton était «grincheux» après que ses négociations avec Mercedes n’aient conduit qu’à un nouvel accord d’un an.

Cette saison marque le 25e rang de Brundle sur la grille en tant que commentateur télévisé.

Le joueur de 62 ans a raccroché ses gants de course à la fin de la saison 1996 et a pris le micro un an plus tard, travaillant d’abord avec ITV puis la BBC avant de signer avec Sky Sports.

«Je ne me sens pas du tout vulnérable», a-t-il déclaré. «Je me sens chanceux d’avoir duré aussi longtemps.

«Je me suis toujours attendu à ce qu’un Jenson Button ou un David Coulthard ou un Mark Webber vienne me faire sauter hors de l’eau, mais je ne suis pas sûr qu’ils soient prêts à s’engager sur une saison complète et à s’y engager comme je le fais.

«Je viens de signer un nouveau contrat à long terme avec Sky et je n’ai jamais pensé qu’ils diront non, mais un jour, ils le feront. Je me sens un peu choqué et légèrement terrifié que ce soit ma 25e saison, mais que dirait Lewis Hamilton? Je me sens bénie. »

