Hamilton n’est pas contre l’abandon de la livrée noire par Mercedes

Hamilton ne s’attendait pas à ce que la livrée noire de Mercedes “dure particulièrement longtemps”. .

Hamilton, qui a été à l’origine du changement de livrée lors d’une discussion avec Wolff l’année dernière, a déclaré qu’il n’était pas contre le retour de l’équipe, car les programmes de diversité de l’équipe se poursuivront.

“Je n’ai pas de sentiment particulier à cet égard”, a déclaré Hamilton. «Je ne suis évidemment pas impliqué dans cela en particulier en ce moment pour l’année prochaine et c’est à l’origine un« Silver Arrows ».

Mercedes a couru en argent pour la dernière fois lors des tests de pré-saison en 2020″ Je m’y attendais, quand j’ai demandé si nous pouvions rendre la voiture noire l’année dernière en termes de symbolisme et ce que nous avons l’intention de faire pour aller de l’avant en termes de support, je n’étais pas Je ne m’attendais pas à ce que cela dure particulièrement longtemps et nous l’avons porté dans une deuxième saison, ce qui est génial.

« Si cela revient, ce serait un bon changement et cela ne nous dissuadera pas des changements que nous apportons en interne alors que nous continuons à vraiment promouvoir la diversité, même en travaillant avec tous nos partenaires.

« L’autre jour, avec UBS, nous avons fait venir ces jeunes enfants, essayant d’inspirer la prochaine génération d’ingénieurs de tous horizons. Nous avons un bon programme, donc ça ne fait pas de différence.

Ricciardo réprimandé pour l’incident de Stroll

Daniel Ricciardo a été réprimandé par les commissaires sportifs pour avoir bloqué Lance Stroll lors des qualifications. Le verdict des commissaires a déclaré que bien que Ricciardo ait clairement entravé Stroll, cela était lié à une erreur commise par l’équipe McLaren, qui pensait que Stroll était sur un tour lent.

La décision a déclaré: «Les commissaires ont comparé cette situation à tous les autres cas entravants au cours des deux dernières saisons et demie. Les stadiers pensaient que cela frôlait une “entrave inutile” et qu’il s’agissait donc d’une violation des règles et nécessitait donc une pénalité, cependant, compte tenu de toutes les circonstances, il a été estimé qu’une réprimande était la pénalité la plus appropriée et la plus cohérente.

McLaren et Ricciardo ont été avertis que d’autres sanctions s’appliqueraient si l’erreur se répétait.

Le classement de la F3 affecté par l’absence de course du samedi

La Formule 3 a abandonné l’une de ses trois courses de Sotchi Suite à la décision de restreindre le dernier week-end de course de Formule 3 de la saison 2021 à une seule course sur grille inversée et à la course de qualification décidée dimanche, deux pilotes ont été mathématiquement éliminés de la chasse à la deuxième place. place et trois de concourir pour la troisième.

Si 44 points avaient encore été disponibles, à l’issue de la première course du week-end d’hier, Clément Novalak, Victor Martins et Frederik Vesti auraient pu surpasser Jack Doohan pour la deuxième place du classement. Cependant, avec un maximum de 27 points désormais disponibles, seul Novalak est à portée du total de Doohan.

Leclerc a utilisé la course de qualification pour travailler sur la faiblesse de Ferrari par temps de pluie

Charles Leclerc a participé aux Q1 et Q2, bien qu’il sache qu’il partira du fond de la grille en raison des pénalités du groupe motopropulseur, pour recueillir des données de roulage sur sol mouillé pour Ferrari.

« En fait, je voulais faire pas mal de tours dans ces conditions », a déclaré Leclerc. « Je pense que ce sont des conditions dans lesquelles nous avons eu du mal par le passé. Donc même s’il semble que ce ne soit que cinq tours, ce sont cinq tours où nous pouvons beaucoup apprendre et je pense que nous l’avons fait aujourd’hui.

« Nous avons également été très compétitifs dans les cinq derniers tours. Nous n’avons donc pas mis le deuxième train de pneus en Q1, juste pour ne pas prendre trop de risques, mais nous avons un peu appris, ce qui était l’objectif de ce tour. Alors maintenant, nous nous concentrons sur la course de demain. Ce ne sera pas facile.

« Bien sûr, parce que ce sont des conditions qu’on ne retrouve pas très souvent dans la saison et même si nous les avons eu un peu plus souvent cette saison que d’autres.

“Mais je pense que c’est une bonne opportunité pour nous, chaque fois que vous avez ces conditions pour sortir et faire du kilométrage, considérant que ce n’est pas si cohérent dans ces conditions. Alors, oui, même si c’était normalement une séance inutile pour nous, je pense que nous avons appris.