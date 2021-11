Les pilotes de Formule 1 ont fait l’éloge du septuple champion du monde moto Valentino Rossi avant sa dernière course de la série ce week-end.

La carrière de Rossi en Moto GP a duré deux décennies et 339 courses, donnant 115 victoires. Il se terminera ce week-end lors de la finale de la saison sur le circuit Ricardo Tormo à Valence, en Espagne.

Le septuple champion Lewis Hamilton a déclaré que le pilote de Moto GP est sans doute le meilleur pilote que le sport ait jamais vu.

« C’est évidemment triste de voir Vale s’arrêter, mais je pense que son dynamisme, son approche, tout ce qu’il a fait a été incroyable », a déclaré Hamilton. « La passion qu’il a depuis si longtemps s’est manifestée à travers et [he’s] juste une telle légende. L’un des plus grands à l’avoir jamais fait, sinon le plus grand à l’avoir jamais fait.

« Donc, ce sera juste triste de ne pas regarder les courses et de le voir rouler avec style comme il le fait habituellement. Mais je pense que c’est une belle période pour lui aussi, parce qu’il a de la famille maintenant, [that] il grandit ou commence à construire.

Hamilton a partagé le circuit Ricardo Tormo avec Rossi pendant une journée en 2019 où ils ont échangé des machines: Hamilton a échantillonné la moto Yamaha M1 Moto GP de Rossi et Rossi a conduit la Mercedes W08 F1 2017. « Je suis reconnaissant d’avoir eu le privilège de partager une journée vraiment spéciale avec lui sur la piste », a ajouté Hamilton. « Je m’en souviendrai toujours. »

Lando Norris, né trois ans seulement avant les débuts de Rossi en Moto GP, est un fan de longue date et la conception de son casque était à l’origine basée sur celle de Rossi. « Ce sont des moments tristes », a déclaré Norris, « il va me manquer, j’essaie toujours de regarder autant de courses de Moto GP que possible.

Norris portait un casque hommage Rossi à Monza en 2019 « C’était le gars que j’ai regardé quand j’avais quatre, cinq, six ans, m’a fait participer à la course, m’a d’abord fait monter sur une moto », a déclaré Norris, qui voulait d’abord être un coureur de moto avant de découvrir le karting. « C’est le gars que j’ai admiré, le gars qui m’a en quelque sorte aidé à arriver à ce poste où je suis, car probablement sans le regarder, mon ambition d’être un pilote de course n’aurait pas été si élevée. »

Norris a déclaré qu’il avait eu la « chance » d’avoir rencontré Rossi lors de la manche britannique de Moto GP 2019. « Il va me manquer en Moto GP, je ne pense pas que ce soit juste moi. Je pense qu’il y a des millions de fans qui le soutiennent et qu’il allait aussi me manquer dans le paddock.

«Et son personnage, parce que je pense que c’est l’une des meilleures choses à son sujet, c’est le gars qu’il est, le personnage qu’il est parmi les gens, parmi les fans, il a du temps pour tout le monde. Je pense que c’est un gars spécial et il va certainement nous manquer.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Rossi fera ses adieux après sept titres et 115 victoires. Rossi a également testé des voitures de Formule 1 Ferrari à plusieurs reprises et l’équipe espérait le faire participer à une course de F1 à un moment donné.

Le pilote Ferrari Carlos Sainz Jnr l’a décrit comme « une légende vivante du sport automobile en général et du Moto GP – tous ceux qui suivent le Moto GP l’ont probablement suivi en partie grâce à Valentino Rossi.

« Il a un peu d’histoire avec Ferrari, [testing] et se rapprocher de la course en Formule 1. J’ai entendu dire que maintenant il aime vraiment le rallye, donc je suppose que nous le verrons faire quelques rallyes et peut-être que je pourrai le rencontrer dans une voiture de rallye, ça ne me dérangerait pas.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de São Paulo 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Sao Paulo 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :