Hamilton : Nous allons livrer une attaque maximale

Le leader du Championnat du monde de Formule 1, Lewis Hamilton, a promis une « attaque maximale » lors du Grand Prix de Turquie d’aujourd’hui et n’exclurait pas de gagner à partir de la 11e place sur la grille.

Le pilote Mercedes a été le plus rapide en qualifications à Istanbul Park, mais une pénalité de 10 places pour dépassement de l’allocation moteur de sa saison, un geste stratégique, a laissé au Britannique de nombreux dépassements à faire en course.

Hamilton a gagné en Turquie l’année dernière, dans des conditions humides et glissantes, après avoir commencé sixième. Il s’est également démarqué dans ses jours d’avant la F1 lorsqu’il est revenu de la 19e à la deuxième place lors d’une course GP2 sur le sec en 2006.

Cette fois, il risque de perdre son avance au championnat à moins qu’il ne termine devant Max Verstappen de Red Bull, qui a deux points de retard avec sept courses à disputer et s’aligne sur la première ligne avec Valtteri Bottas de Mercedes en pole.

« J’étais déjà troisième au premier virage l’an dernier, ce qui a fait une petite différence », a déclaré Hamilton, à la poursuite d’un record de huitième titre. « C’est un week-end très différent, une adhérence très différente sur la piste, nous sommes donc confrontés à des circonstances différentes ce week-end.

« Mes yeux sont toujours uniquement fixés sur la victoire de la course. Ça va être très dur, à partir de la 11ème place, mais pas impossible … alors restez sur mes gardes et assurez-vous que nous livrons une attaque maximale demain », a-t-il ajouté.

Hamilton a trois autres pilotes Red Bull devant lui sur la grille, avec le coéquipier mexicain de Verstappen Sergio Perez sur la troisième ligne tandis que Pierre Gasly et Yuki Tsunoda, de l’équipe sœur de Red Bull AlphaTauri, sont quatrième et neuvième.

Lando Norris de McLaren, qui se classe septième, a déclaré qu’il s’attendait à ne rester devant Hamilton que pour quelques tours.

« Je ne vais pas dire que je vais le battre parce que je ne le suis pas », a déclaré le joueur de 21 ans, qui a commencé en pole en Russie et a failli gagner.

Hamilton a déclaré qu’il ne ferait qu’une étape à la fois et qu’il devait d’abord passer le premier tour en toute sécurité depuis sa position de milieu de terrain.

« Si je peux être plus haut dès le début, alors tant mieux. Je dois bien sûr éviter les ennuis, et ce sera probablement ma priorité au début, puis voir s’il est possible de les éliminer un par un », a ajouté Norris. (Reportage d’Alan Baldwin)