Vendredi soir, Valtteri Bottas a décrit sa Mercedes comme parfois «impossible à conduire» à l’entraînement pour le Grand Prix de Bahreïn d’ouverture de la saison de Formule 1, tandis que son coéquipier sept fois champion du monde, Lewis Hamilton, a déclaré que son équipe avait encore une côte à gravir.

Les deux pilotes Black Arrows ont cependant convenu que la voiture était meilleure qu’elle ne l’avait été lors des essais il y a deux semaines.

Max Verstappen de Red Bull avec Honda power a été le plus rapide dans les deux sessions avec Bottas deuxième dans la première. Hamilton a terminé troisième, derrière Lando Norris de McLaren à moteur Merc, dans la soirée.

«Nous avons fait beaucoup de travail au cours de la semaine dernière et je pense que nous avons fait un pas en avant, mais il nous reste encore beaucoup à faire», a déclaré Hamilton. «Nous avons encore une côte à gravir, mais nous restons positifs.

«Nous pensions que Red Bull serait aussi rapide qu’eux, sinon plus rapide, donc nous savons qu’ils sont en tête pour le moment. Les McLaren ont fière allure et c’est formidable de les voir faire un pas », a ajouté le Britannique.

Mercedes a remporté les sept derniers championnats des pilotes et des constructeurs et Hamilton est maintenant le pilote le plus titré de l’histoire du sport, mais cette saison s’annonce beaucoup plus proche.

L’équipe était en retard lors des essais tandis que Red Bull a effectué les tours avec une voiture qui avait l’air rapide et stable.

Les pneus Pirelli modifiés et les nouvelles règles aérodynamiques semblent avoir affecté Mercedes plus que Red Bull.

«Avec des pneus et des appuis réduits, l’équilibre mondial vient de changer et ce n’était pas là où nous le voulions. L’arrière bouge et vous essayez de trouver ce point de basculement.

«Auparavant, le point de basculement était plus éloigné avec plus d’appui sur la voiture et maintenant il tombe beaucoup plus rapidement que d’habitude. La performance que nous avons perdue sur les pneus n’aide pas », a ajouté Hamilton.

Bottas a déclaré que Mercedes n’était toujours pas là avec l’équilibre et que la voiture n’était pas encore à son goût, «La dernière longue course que nous avons faite était assez incohérente et nous ne pouvions pas vraiment faire de tours ensemble et la voiture semblait parfois impossible à conduire. Mais c’est vendredi et c’est pourquoi nous nous entraînons.

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a prédit « un vrai combat aérien » à venir, et a ajouté: « Je pense que nous sommes techniquement plus proches ici que lors des tests, mais je ne saurais pas où nous positionner par rapport à Red Bull. »

(Reportage par Alan Baldwin)