Hamilton: Nous comprenons la voiture et la direction à prendre

Mercedes est optimiste après une solide journée d’essais pour le Grand Prix d’Espagne 2021, avec Lewis Hamilton terminant la journée le plus rapide de tous, déclarant ensuite qu’il aime la piste et que son équipe libère de bonnes performances de la voiture.

Ce sera un avertissement inquiétant pour leurs rivaux, Red Bull en particulier, car Hamilton a enregistré un meilleur temps au tour de 1: 18,170 autour du Circuit de Barcelone qui était un dixième et un peu plus haut que son coéquipier Valtteri Bottas en deuxième, indiquant que les champions du monde ont porté leur bonne forme depuis Imola.

Hamilton a été soutenu par le résultat solide, bien que dénué de sens dans l’ensemble: ça a été un bon début de week-end, la piste est géniale et notre équilibre est similaire à ce que nous avions lors de la dernière course.

«Cela semble proche, mais je pense que nous avons un bon rythme – nous comprenons la voiture et savons dans quelle direction nous devons aller en équilibre. Nous avons fait quelques ajustements en cours de route, je ne sais pas si la voiture s’est améliorée au cours de la séance, mais il y a certainement eu des découvertes là-bas.

«Nous analyserons les deux sessions pour avoir, espérons-le, une meilleure configuration pour demain. C’est incroyable de voir les progrès réalisés par McLaren, Ferrari et Alpine, pas seulement Red Bull, et cela nous met la pression », a ajouté Hamilton.

Red Bull est allé AWOL en FP2, avec Max Verstappen et Sergio Perez respectivement neuvième et dixième; six dixièmes de seconde du meilleur temps suggérant que les Bleus gardaient leur poudre sèche dans la séance de l’après-midi.

Lors de la séance de FP1 du matin, c’était un coup de foudre entre Hamilton et Verstappen en haut des feuilles de temps.

Bottas a ajouté dans le rapport de l’équipe: «Ce fut une journée solide, la sensation dans la voiture n’était pas trop mauvaise et aucun problème d’équilibre massif, donc je suis assez content. Sur le pneu souple, faire travailler les deux essieux tout de suite pour le premier tour sera la clé car les écarts seront si petits.

«Ce soir sera notre processus habituel, peaufiner les réglages du mieux que nous pouvons, car nous savons que chaque milliseconde sera cruciale pour les qualifications. L’ensemble du peloton semble proche et Ferrari avait l’air solide aujourd’hui, mais nous devons simplement nous concentrer sur nos performances et tirer le maximum de ce package.

Écho de l’ingénieur piste Andrew Shovlin: «Nous avons réussi à faire du bon travail, les deux pilotes ont un bon équilibre et nous avons l’air d’être dans une position raisonnable sur tous les composés.

«Avant le week-end, nous craignions qu’une surchauffe arrière ne nous cause plus de problèmes, mais les choses semblent être sous contrôle, même dans les conditions plus chaudes de la séance de l’après-midi. Nous avons encore du travail à faire pour tirer le meilleur parti du pneu avec un faible niveau de carburant car nous n’avons pas trouvé autant de temps que certains, mais nous avons une bonne base de référence pour travailler.

«La circulation était difficile aujourd’hui, c’est un tour court et il semblait que Red Bull ait été plus affecté par cela que nous, nous allons donc travailler sur l’hypothèse qu’ils sont très proches du rythme et que nous devons trouver tout ce que nous pouvons du jour au lendemain, »A conclu l’homme Mercedes.

Mercedes a fait des merveilles pour améliorer le W12 après son apparition lors des tests et des deux premières courses, mais ils semblent maintenant avoir libéré le type d’arme qui leur a si bien servi ces dernières années.