Hamilton : nous devons creuser plus profondément que jamais et continuer à nous battre

Une bonne nuit de sommeil et de réflexion a permis à Lewis Hamilton de rallier son équipe Mercedes pour creuser plus profondément dans une dernière poussée pour remporter le titre de champion du monde de Formule 1 2021 qui, avec quatre manches restantes, commence à s’éclipser.

On a beaucoup parlé de Hamilton et Mercedes remportant chacun huit titres cette année, mais le scénario a changé par rapport à la monotonie des années précédentes alors que les champions du monde de F1 en titre sont sur le pied arrière avec la ligne d’arrivée en vue.

Après un Grand Prix de Mexico tendu, Hamilton, deuxième, devance Max Verstappen de Red Bull, vainqueur de la course, de 19 points et l’écart de Mercedes au sommet du classement des constructeurs est réduit à un point.

Après s’être qualifié deuxième, aux côtés de son coéquipier et vainqueur de la pole Valtteri Bottas, le camp Merc était optimiste samedi soir, mais 24 heures plus tard, Verstappen a essentiellement remporté la course en traînant puis en freinant la première ligne dans le virage 1 et c’était tout. Il était parti.

Aussi articulé qu’il soit, Hamilton peut être un taureau dans un magasin chinois dans le feu de l’action et les commentaires qu’il a faits à propos de Sergio Perez et Bottas, troisièmes, n’ont pas été bien accueillis.

À tel point qu’il s’est senti obligé d’expliquer ses propos sur les réseaux sociaux d’abord pour clarifier ses commentaires de Perez-Bottas, puis pour rallier l’équipe.

Hamilton a écrit sur Instagram : « J’ai tout laissé de côté et parfois ce n’est tout simplement pas suffisant. Nous nous relevons, creusons plus profondément que jamais et continuons à nous battre.

Puis un peu plus de contrôle des dommages Perez : « Je dois féliciter Checo, le premier pilote mexicain à monter sur le podium au Grand Prix de Mexico.

Et pour l’avenir, Lewis a ajouté : « Maintenant, nous sommes pleinement concentrés sur les courses restantes, et mec, j’aime le Brésil. Poussez, nous nous levons toujours.

Le patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, qui fait face à sa première perte de titre depuis 2014, a déclaré aux journalistes après la course à l’Autodromo Hermanos Rodriguez : « Je suis une personne assez réaliste, mais j’aime la course automobile parce que tout peut arriver.

« Aucun de nous ne quitte ce circuit avec la mentalité que le championnat nous échappe. « Il reste quatre courses à disputer, quatre victoires à remporter, quatre abandons à subir et nous continuerons à nous battre.

« Nous savons que nous avons une grande équipe et que nous avons tout pour gagner. Cependant, quand vous regardez la probabilité mathématique, je préfère avoir 19 points d’avance que de retard.

« Nous quittons le Mexique – le circuit que nous considérions probablement comme l’un des pires pour nous – et nous allons au Brésil qui n’a pas été beaucoup mieux dans le passé. Mais nous pensons que nous pouvons avoir une voiture solide et être plus proche de Red Bull que nous ne l’étions ici.

« J’espère que nous pourrons casser le modèle car il s’agit d’une piste Bull. Nous allons tout donner et essayer de nous battre », a ajouté Wolff, avant que lui et le monde de la F1 ne s’envolent plus au sud vers Sao Paulo pour le Grand Prix du Brésil de ce week-end.