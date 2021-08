Hamilton obtient le plus gros boo de sa vie en Hongrie

31/07/2021

Le à 19:53 CEST

Pas au bon vieux temps de sa rivalité avec Fernando Alonso chez McLaren, quand ses « oreilles » sonnaient au Circuit de Barcelone. Jamais Lewis Hamilton avait enduré un bobo comme celui qui lui a été consacré ce samedi par les fans néerlandais de Max verstappen sur la ligne droite principale du Hungaroring, tandis que le septuple champion britannique célébrait la 101e pole de sa carrière sportive.

Le GP de Hongrie, qui autorise des places dans les tribunes malgré la pandémie, a reçu ces jours-ci un grand nombre de supporters déplacés des Pays-Bas pour l’encourager. Verstappen, leader de la Coupe du monde. Et après l’accident avec Hamilton à Silverstone, l’Anglais est devenu pour eux leur ennemi public numéro un.

“J’apprécie le grand soutien que j’ai ici, je n’ai jamais été autant sifflé et honnêtement, cela me nourrit”, a répondu à un défi Hamilton, tout en étant interviewé sur la piste après avoir obtenu la pole.

Sans aucun doute, la situation reflète la tension qui existe en ce moment entre les deux pilotes qui jouent pour le titre et leurs équipes respectives, Mercedes et Red Bull. Mais il ne faut pas oublier qu’ils risquent tous les deux leur vie à 300 km/h à chaque fois qu’ils prennent la piste et méritent le plus grand respect de tous les fans de Formule 1, quelles que soient leurs couleurs.

Si en Hongrie les adeptes de Verstappen ont fait tant de « bruit » contre Hamilton, les choses peuvent être encore pires lors des deux prochains rendez-vous du calendrier, Spa et Zandvoort, précisément en Belgique et aux Pays-Bas.