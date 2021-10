Hamilton : On dirait que c’est notre acceptation aux États-Unis

Lewis Hamilton a dû se contenter de la deuxième place, mais le pilote le plus titré de Formule 1 a déclaré que le Grand Prix des États-Unis de dimanche à Austin, au Texas, était toujours une percée pour son sport.

La foule le jour de la course de 140 000 personnes sur le Circuit des Amériques a dépassé les 135 000 personnes qui ont assisté à l’Indianapolis 500 en mai, alors le plus grand événement sportif en Amérique depuis le début de la pandémie.

Le nombre de spectateurs sur trois jours pour la course au Texas était de 400 000.

« On dirait que c’est notre acceptation aux États-Unis », a déclaré Hamilton, quintuple vainqueur à Austin, alors qu’il surveillait les scènes après la course.

« J’espère que nous aurons plus de courses ici et j’espère que le sport continuera à se développer car vous pouvez dire à quel point les fans sont formidables ici », a ajouté le pilote Mercedes.

Il n’y a pas eu de course à Austin l’année dernière en raison de la pandémie de COVID-19, mais la F1 aura deux manches aux États-Unis l’année prochaine, Miami faisant ses débuts.

Il a également été question d’une nouvelle expansion, Las Vegas étant considérée comme le candidat le plus probable.

Bien qu’il n’y ait pas de pilotes américains, le sport appartient depuis 2017 à Liberty Media, basé aux États-Unis, qui a ciblé l’Amérique comme zone de croissance clé.

Le sport a eu du mal à faire des percées dans le passé, en particulier après qu’une tristement célèbre course de six voitures à Indianapolis en 2005 a laissé d’énormes dommages à la réputation. D’où des écarts entre les époques du Grand Prix des États-Unis.

Le week-end au Texas a offert de nombreuses preuves de la popularité croissante de la F1, beaucoup créditant la série documentaire Netflix « Drive to Survive », qui tourne actuellement la saison quatre.

« Je pense que Netflix a été exceptionnel pour la F1. Il a entraîné une base de fans plus jeune, il a entraîné une base de fans beaucoup plus grande. Cela a vraiment eu un impact en Amérique », a déclaré le patron américain de McLaren, Zak Brown.

«Je pense qu’il fait ce que nous voudrions en tant que sport, c’est-à-dire attirer de nouveaux fans. Je pense que cela a été un énorme succès.

Le patron de Hamilton chez Mercedes, Toto Wolff, a confirmé : « Nous n’étions pas enthousiastes au début de Netflix parce que nous voulions nous concentrer sur les performances en piste et je me suis trompé. C’est clairement un grand succès.

« Partout dans le monde, c’était le documentaire numéro un sur Netflix pendant un bon bout de temps et c’est devenu une partie de la Formule 1 et vous pouvez clairement voir que c’est bénéfique… les commentaires que nous recevons des fans sont formidables, surtout ici aux États-Unis »

La fréquentation a peut-être également été stimulée par l’absence de course l’année dernière et l’effet pandémique, avec une demande embouteillée pour les rassemblements de masse.

La bataille tendue et palpitante entre le septuple champion du monde de F1 Hamilton et Red Bull’s, vainqueur de la course dimanche et leader du championnat, Max Verstappen a également attiré de nouveaux fans.

Le passage du Mexicain Sergio Perez à Red Bull cette saison en tant que vainqueur de la course dans une voiture de compétition a été un autre facteur important pour les fans de la région. (Reportage d’Alan Baldwin)