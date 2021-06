Hamilton, Osaka et une question difficile sur les conférences de presse · .

Le retrait choc de Naomi Osaka du tournoi de tennis de Roland Garros hier a envoyé des ondes de choc bien au-delà de son sport, atteignant même ceux comme moi qui ne sont pas tout à fait sûrs de savoir à quelle fin tenir une raquette. Ou est-ce une chauve-souris?

Avant le tournoi, Osaka a annoncé qu’elle “n’allait pas faire de presse pendant Roland Garros” et a déclaré que si les organisateurs choisissaient de lui infliger une amende, “je [got to] rire”.

«Nous sommes souvent assis là et posons des questions qui nous ont été posées plusieurs fois auparavant ou des questions qui nous font douter et je ne vais tout simplement pas me soumettre à des gens qui doutent de moi», a-t-elle déclaré.

Mais il est vite devenu clair que les organisateurs du championnat étaient prêts à augmenter les enjeux bien plus qu’une simple amende, et ont déclaré qu’Osaka ne serait pas autorisée à participer si elle refusait ses obligations médiatiques. Incroyablement, Osaka a choisi de quitter le tournoi.

«Bien que la presse tennis ait toujours été gentille avec moi (et je [want to] excusez-moi en particulier auprès de tous les journalistes cool que j’ai pu blesser), je ne suis pas un orateur public naturel et je reçois d’énormes vagues d’anxiété avant de parler aux médias du monde entier », a expliqué Osaka dans un communiqué ultérieur.

Le fait remarquable qu’un sportif professionnel ait choisi d’abandonner une compétition plutôt que de s’adresser aux médias pose des questions qui vont évidemment bien au-delà d’une seule discipline sportive.

Il existe des parallèles notables avec la Formule 1, en particulier les escarmouches de Lewis Hamilton avec les médias il y a quelques années. Lors du week-end du Grand Prix du Japon en 2016, son coéquipier Nico Rosberg de 23 points dans un combat de championnat qu’il a finalement perdu, et après avoir été battu en pole position par un centième de seconde, Hamilton a envoyé des journalistes faire leurs valises d’une presse post-qualification. conférence à Suzuka.

«Vous n’allez pas sourire dans une minute», commença-t-il avant de leur dire qu’il ne répondrait pas à d’autres questions en raison de la couverture «irrespectueuse» qu’il avait reçue de certains. «Vous êtes nombreux ici à me soutenir et ils savent que je sais qui ils sont», a-t-il poursuivi. «Malheureusement, la décision que je vais prendre affecte malheureusement ceux qui ont apporté leur soutien, c’est pourquoi je le dis avec le plus grand respect.»

La relation de Hamilton avec les médias n’était pas excellente en 2016.C’était le point culminant d’une série de tiffs croissants entre Hamilton et la presse. Auparavant, lors d’une conférence de presse Mercedes, il s’était adressé aux médias sociaux pour se plaindre de se voir poser les mêmes questions à plusieurs reprises.

Il y a évidemment des similitudes entre les expériences d’Osaka et de Hamilton, notamment la décision de chacun de punir collectivement l’ensemble du contingent médiatique en raison d’objections à l’égard de certains membres. Ils ont peut-être même échangé des notes sur leurs expériences – Hamilton a publiquement félicité Osaka l’année dernière pour avoir promu des messages antiracistes.

La principale différence dans l’affaire d’Osaka est son insistance sur le fait que la participation à des conférences de presse a eu un effet néfaste sur sa santé mentale. «Les gens n’ont aucun respect pour [athletes’] la santé mentale et cela sonne très vrai chaque fois que je vois une conférence de presse ou que j’y participe », a-t-elle déclaré dans sa déclaration initiale.

Cela a incité certains à insinuer qu’Osaka avait inventé des problèmes de santé mentale pour s’excuser de parler aux médias du monde entier, ce qu’elle a fermement rejeté. «Je ne banaliserais jamais la santé mentale ni n’utiliserais le terme à la légère», a-t-elle déclaré hier. «J’ai souffert de longues périodes de dépression depuis l’US Open en 2018 et j’ai eu beaucoup de mal à y faire face.»

Connaissant aussi peu que moi le tennis, je ne vois aucune raison de douter d’elle. En Formule 1, Lando Norris a parlé ouvertement des problèmes de santé menatale qu’il a rencontrés.

Mais il y a une ligne floue ici, une ligne capturée par les mots que le scénariste Aaron Sorkin a mis dans la bouche du secrétaire de presse fictif de la Maison Blanche CJ Cregg s’adressant aux journalistes de l’aile ouest: «Le président vous trouve tous ennuyeux, mais pas de manière prohibitive. Où une question, ou une série de questions, va-t-elle au-delà d’être simplement irritante et commence à devenir dommageable pour le concurrent?

Il ne fait aucun doute que la plupart des athlètes, sinon tous, trouvent que les questions sur les performances négatives sont une distraction indésirable. Ils préfèrent peut-être les supprimer chaque fois que cela est possible. Les sportifs professionnels n’épargnent aucune opportunité d’avantage, il serait donc naïf de croire que personne ne feindra jamais des problèmes de santé mentale pour s’excuser des devoirs médiatiques.

Mais dans tous les sports, les fans, et donc les journalistes, veulent savoir comment les courses et les matches ont été perdus et gagnés. Les concurrents seront confrontés à des questions en conséquence.

Enlevez les explications de la défaite et tous ceux qui cherchent à connaître le sport le saisissent un peu moins bien. Ce qu’il faut, c’est comprendre des deux côtés comment cela peut être réalisé sans mettre en danger la santé mentale des concurrents, qu’ils conduisent une voiture ou tiennent une batte. Ou raquette.

