Hamilton ou Verstappen ? voici les maths

Max Verstappen peut remporter son premier championnat du monde de Formule 1 lors du Grand Prix d’Arabie saoudite ce week-end à Djeddah, mais Lewis Hamilton mettra tout en œuvre pour empêcher cela et décrocher le titre pour la finale de la saison une semaine plus tard.

Le pilote Red Bull a 351,5 points avec le septuple champion du monde de F1 de Mercedes, Hamilton, à huit points de 343,5.

Alors que Verstappen, 24 ans, vise son premier titre en F1, son rival de 36 ans, Hamilton, cherche un huitième sans précédent pour faire de lui le pilote le plus titré incontesté de l’histoire du sport, usurpant les sept titres de Michael Schumacher.

Avant la course de dimanche dans les rues de Djeddah, Hamilton a remporté les deux dernières courses et commence comme favori pour remporter la bataille pour le titre à Abu Dhabi.

Les points sont attribués aux 10 premiers dans l’ordre 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 avec un point bonus pour le tour le plus rapide. Cela laisse un maximum de 26 points à gagner après ce week-end.

MAX PEUT ÊTRE CHAMPION EN ARABIE SAOUDITE SI :

Il gagne avec le tour le plus rapide et Hamilton est en dehors du top cinq. Il gagne sans le tour le plus rapide et Hamilton termine en dehors du top six. Il termine deuxième avec le tour le plus rapide et Hamilton termine plus bas que neuvième. Il termine deuxième sans le tour le plus rapide et Hamilton ne parvient pas à marquer. Si Verstappen termine en dessous de la deuxième place, la bataille restera vivante jusqu’à Abu Dhabi, peu importe ce que fait Hamilton.

NIVEAU AUX POINTS

Si Hamilton gagne et marque le point supplémentaire pour le tour le plus rapide avec Verstappen deuxième, la paire se dirigera vers Abu Dhabi au niveau des points mais avec le Néerlandais en tête car il a remporté plus de courses (9-8).

LEWIS PRENDRA LA TÊTE SI :

Il marque au moins neuf points de plus que Verstappen en Arabie saoudite, ce qui inclut la victoire avec Verstappen troisième.

Et donc ça se résume aux deux dernières courses 🏆 Huit points – choisissez-vous @Max33Verstappen ou @LewisHamilton pour le titre ? 🗳️#F1 #HistoryAwaits pic.twitter.com/2IpGretT9P – Formule 1 (@F1) 21 novembre 2021