Hamilton parle de “respect” avant la confirmation de Russell

Avant l’annonce attendue par Mercedes que George Russell sera le coéquipier de Lewis Hamilton en 2022, le champion dit qu’il n’a rien à prouver contre un jeune.

Hamilton va, selon à peu près tous les rapports que l’on lit, avoir un nouveau coéquipier chez Mercedes la saison prochaine, Russell remplaçant Valtteri Bottas.

Après cinq ans avec le Finlandais à ses côtés et quatre doublés successifs au championnat, Bottas devrait se diriger vers Alfa Romeo avec Russell se glissant sur son siège de course.

Les experts estiment que cette décision ouvre la porte à une campagne 2022 difficile pour Hamilton et Mercedes, car Russell, contrairement à Bottas, ne sera probablement pas satisfait d’un rôle de numéro deux.

L’ancien pilote Mercedes Nico Rosberg a déclaré que “la bataille en interne chez Mercedes serait différente et potentiellement plus houleuse” avec Russell au deuxième siège.

Le rival pour le titre de Hamilton, Max Verstappen, prédit également des feux d’artifice.

“S’il rejoint, c’est sûr qu’il rendra la tâche très difficile à Lewis”, a déclaré Verstappen à The Race.

“Je veux dire, il a sauté dans la voiture à Bahreïn et était déjà au premier tour, ce qui rend la tâche très difficile pour Valtteri, vous ne pouvez donc qu’imaginer que plus vous gagnerez d’expérience dans cette voiture et plus vous vous habituerez au sein de l’équipe, naturellement, vous le ferez. devenir plus rapide.

Hamilton, cependant, insiste sur le fait qu’il n’est pas inquiet à l’idée d’affronter un jeune prétendant.

“Ce n’est pas comme si j’avais quelque chose à prouver”, a-t-il déclaré.

“J’ai couru contre des pilotes incroyables en tant que coéquipiers, dont Fernando Alonso lors de ma première année.

“Et s’il s’avère que j’ai un nouveau coéquipier, je suis à un autre endroit de ma vie. Je suis ravi de voir les jeunes arriver.

« Je ne veux pas perdre mais je veux voir la progression du sport parce que je suis un fan.

« Vous m’avez entendu parler de Lando Norris et c’est encourageant. Je me vois beaucoup dans la jeune génération. Ils sont féroces. Le sport compte sur eux.

« Il y aura des choses que George et moi pouvons apprendre les uns des autres. Il est important que le respect soit toujours présent et que la communication soit au cœur de cela. Nous avons un moral incroyable dans l’équipe.

Valtteri Bottas laisse un grand indice sur son avenir en disant qu’il veut un contrat pluriannuel.https://t.co/IuSs3U3JqZ #F1 pic.twitter.com/G6qZOH5xSr – PlanetF1 (@Planet_F1) 2 septembre 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Mercedes via la boutique officielle de la Formule 1

Quant à Bottas, le septuple champion du monde n’avait que des mots d’éloge pour son futur coéquipier en disant qu’il n’aurait pas eu le succès qu’il a connu ces dernières années sans le Finlandais.

Il a déclaré à The Express : « Je suis fier de travailler aux côtés de Valtteri. Je pense que c’est un être humain décent et je pense que c’est au cœur de la raison pour laquelle j’ai le respect que je pense avoir pour lui.

« Et en plus de ça, c’est un féroce compétiteur. Il n’abandonne jamais, continue de pousser et il m’a aidé à remporter ces championnats avec l’équipe.

“Je n’aurais pas pu le faire sans lui.”