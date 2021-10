23/10/2021

Le à 06:02 CEST

.

L’anglais Lewis Hamilton (Mercedes) a estimé qu’après avoir signé un doublé pour l’équipe allemande lors de la première séance libre du GP des États-Unis de la Formule 1, dans la seconde, ils ont cédé du « terrain » à leurs rivaux, principalement Red Bull, qui ont placé le Mexicain Sergio ‘Checo’ Pérez à la première place. « En général, ça a été une bonne journée, mais il y a encore du travail à faire, malheureusement. La première séance était vraiment bien, j’ai fait quelques changements et la seconde je ne suis pas content, mais nous n’avons quand même pas eu un si mauvais rythme « , a-t-il déclaré dans des déclarations répertoriées sur le site officiel de la Formule 1.

Le septuple champion a déclaré qu’au deuxième tour, ils avaient perdu « un peu de terrain » par rapport aux autres voitures ou que ce sont les rivaux qui l’ont « récupéré ». « Nous avons donc du travail à faire ce soir, comme toujours », a déclaré le manager de Stevenage. Son coéquipier, le Finlandais Valtteri Bottas, qui a signé le meilleur temps lors de la première séance, a eu un impact, dans la même veine que Hamilton, qui dans le deuxième set a pris « un petit pas en arrière », bien qu’ils se soient concentrés sur le faire « long ». course ».

Le vainqueur de l’épreuve précédente de la Coupe du monde, la Turquie, recevra un pénalité de cinq positions sur la grille de départ pour avoir changé le moteur thermique et l’échappement. « Encore une fois, malheureusement, je dois prendre une pénalité, mais cette fois c’est un peu moins qu’à d’autres occasions, donc je peux encore faire une bonne course », a déclaré Bottas, vainqueur aux Etats-Unis en 2019, le dernier précédent.

‘Checo’ Pérez, heureux et prudent

Le Mexicain Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull), qui a réalisé le meilleur temps de la deuxième série d’essais libres, a été montré heureux et prudent à la fois en attendant de vérifier au classement de samedi si Mercedes a été réservée. « Aujourd’hui était une bonne journée et la deuxième séance était prometteuse, mais demain ce sera très serré en qualifications. Sans aucun doute, Mercedes était très forte, donc nous verrons ce qu’ils ont quand c’est nécessaire », a-t-il déclaré dans un communiqué fourni par son équipe.

Pérez a averti qu’ils devaient « trouver quelques dixièmes » pour être en pole pour la course de dimanche. « Il y a beaucoup à faire maintenant avec les ingénieurs pour essayer d’améliorer la voiture. Je pense qu’il y a de la place pour améliorer notre rythme de course et la dégradation des pneus, mais dans l’ensemble, c’était un vendredi positif », a-t-il déclaré.

De son côté, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a reconnu que la première journée « n’a pas été facile » pour lui en raison des conditions de la piste d’Austin (Texas) et du trafic sur celle-ci, où il a mordu avec son rival pendant le titre, le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes). « En général, ce n’était pas facile aujourd’hui. La piste est assez cahoteuse et trouver la bonne configuration de la voiture n’a pas été des plus faciles, mais il y a des choses positives à considérer et nous continuerons à travailler là-dessus pendant la nuit », a-t-il déclaré. dans une déclaration qui a facilité son équipe.

‘Mad’ Max, troisième derrière les deux Mercedes lors de la première séance, a regretté de ne pas avoir pu signer le meilleur tour en seconde manche en pneu tendre en raison du « trafic » qu’il a rencontré sur la piste. « J’espère que tout se passera bien demain pour que nous puissions faire un bon tour en qualifications », a-t-il déclaré en vue de ce samedi.