Hamilton pense qu’il aurait pu gagner avec une stratégie à deux arrêts · .

Lewis Hamilton pense qu’il aurait pu remporter le Grand Prix de France s’il était passé à une stratégie à deux arrêts comme l’a fait le vainqueur de la course Max Verstappen.

Le pilote Mercedes menait les premières étapes de la course, mais s’est laissé distancer par Verstappen lorsque le pilote Red Bull a effectué son premier arrêt au stand avant l’arrivée de Hamilton. Verstappen a effectué un deuxième arrêt plus tard dans la course, et Hamilton a repris la tête en restant à l’écart, mais a été dépassé par la Red Bull dans l’avant-dernier tour.

Il pense qu’ils auraient pu battre Red Bull s’ils avaient envisagé une stratégie à deux arrêts, mais a déclaré qu’ils s’étaient engagés à n’en faire qu’un.

« Un double arrêt aurait potentiellement fait l’affaire, mais ce n’était pas du tout prévu pour nous », a déclaré Hamilton. « Donc, nous allons faire une analyse et essayer de comprendre pourquoi. »

Bien qu’il ait vu Verstappen augmenter son avance au championnat à 12 points, Hamilton était flegmatique à propos de sa défaite.

« Je pense que nous avons fait un excellent travail aujourd’hui et cela n’a tout simplement pas fonctionné », a-t-il déclaré. « Je ne suis donc pas massivement déçu. Je pense que j’ai fait du mieux que je pouvais aujourd’hui.

« Bien sûr, il y avait des choses que nous aurions probablement pu faire un peu mieux. Mais dans l’ensemble, ils ont été plus rapides que nous tout le week-end. C’est donc un reflet fidèle de leur rythme.

Verstappen a dépassé Hamilton à l’approche de la chicane Mistral dans l’avant-dernier tour. Hamilton a déclaré qu’il ne servait à rien d’essayer de se défendre contre une voiture beaucoup plus rapide avec des pneus usés, et a souligné que Valtteri Bottas avait également été incapable de garder le Red Bull derrière.

« Premièrement, il y a des billes à l’intérieur, donc je ne veux pas rendre mes pneus plus mauvais qu’ils ne l’étaient déjà. Il avait le DRS ouvert et s’il ne m’avait pas doublé là-bas, il m’aurait doublé la ligne droite après. Donc ça n’a fait aucune différence.

«Je n’avais tout simplement pas d’extrémité avant, donc il m’aurait dépassé de toute façon. Il était donc inutile de défendre plus fort. Je pense que vous avez vu ce qui est arrivé à Valtteri, il a fini par aller tout droit donc ça ne servait plus à rien de gâcher les pneus. »

