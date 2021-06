Hamilton, perplexe, dit “il n’y avait plus de temps” après avoir terminé l’entraînement 11e · .

Lewis Hamilton doute qu’il aurait pu faire un tour beaucoup plus rapide après avoir terminé la séance d’essais de vendredi en Azerbaïdjan en dehors du top 10.

Le pilote Mercedes a réalisé le 11e temps le plus rapide, 1,041 seconde plus lent que le meneur de vitesse Sergio Perez dans le Red Bull. Mais malgré son manque de rythme, Hamilton s’est dit satisfait de sa performance.

« Honnêtement, j’ai généralement passé une très bonne journée », a déclaré le champion du monde. “C’était propre, j’ai fait tous les tours dont nous avions besoin, il n’y a pas eu vraiment d’erreurs – j’ai eu un blocage dans [first practice]. “

Les deux pilotes Mercedes ont terminé deuxièmes des essais en dehors du top 10, Bottas se classant modestement 16e.

“Nous sommes juste lents”, a admis Hamilton. « En général, j’ai l’impression de bien conduire et la voiture se sentait mieux dans [first practice]. Dans celui-ci, il n’y avait tout simplement plus de temps.

« Nous sommes définitivement en panne et je pense que tout le monde va se gratter la tête et regarder dans les données pour essayer de comprendre comment nous pouvons nous améliorer. »

Hamilton a déclaré que sa voiture se sentait mieux sur une longue course, mais il n’était pas satisfait de sa maniabilité en général. « Je ne me sentais pas bien dans cette séance », a-t-il déclaré.

Photos : premier jour d’entraînement du Grand Prix d’Azerbaïdjan« En général, je poussais, j’étais à la limite, mais la voiture est limitée. Il y a des domaines où je devrais être plus rapide mais il n’y a plus d’adhérence. Mais nous y travaillerons.

« Bien sûr, ce n’est certainement pas facile de sortir du top 10 quand nous avons eu le rythme ailleurs. Je ne sais pas vraiment où nous en sommes.

Il a déclaré qu’il n’était pas clair si l’équipe avait progressé depuis sa course difficile à Monaco il y a deux semaines. “C’est impossible à dire pour le moment”, a déclaré Hamilton. « Au niveau du rythme, nous n’avons avancé nulle part. Au contraire, aujourd’hui, il semble que nous ayons reculé.

« J’avais l’impression d’avoir généralement passé une bonne journée, je n’étais tout simplement pas très rapide », a-t-il ajouté.

