Hamilton peut-il arrêter la charge de Verstappen?

Un pilote de Formule 1 en superbe forme dans une voiture de plus en plus rapide. Sonne familier?

Ce n’est pas Lewis Hamilton dans la Mercedes habituellement ultra-dominante cette fois, mais plutôt Max Verstappen qui a trouvé une vitesse supplémentaire à chaque course avec Red Bull.

Verstappen a remporté les deux dernières courses et mène Hamilton 4-3 pour les victoires cette saison avant le Grand Prix d’Autriche 2021 de dimanche, sur la piste de Red Bull à Spielberg. C’est le même circuit où le pilote Red Bull a remporté une victoire contrôlée depuis la pole position dimanche dernier, avec Hamilton à la traîne.

Maintenant, Verstappen est le leader du championnat et constitue une menace majeure pour Hamilton, qui le traîne de 18 points après huit courses d’une saison captivante jusqu’à présent.

« Max conduit avec une grande maturité et régularité. Nous devons juste continuer à tourner la vis », a déclaré Christian Horner, directeur de l’équipe Red Bull. « Le Grand Prix de Styrie a été notre performance la plus solide et la plus complète jusqu’à présent. »

Red Bull a remporté quatre courses consécutives, trois pour Verstappen et l’autre remportée uniquement par le vétéran Sergio Perez au GP d’Azerbaïdjan parce que le pneu de Verstappen a éclaté à quelques tours de la fin alors qu’il menait.

Après sept ans de domination de Mercedes, dont six des sept titres de F1 d’Hamilton, un record, Red Bull réapparaît comme la force qu’il était de 2010 à 2013 lorsque Sebastian Vettel a remporté ses quatre titres mondiaux.

Aujourd’hui, après avoir remporté tous les titres pilotes et constructeurs depuis 2014, Mercedes est en retard sur les deux fronts. Red Bull a 40 points d’avance dans le concours des constructeurs. Depuis 1991, une voiture avec un moteur Honda n’a pas remporté autant de courses consécutives.

“Ils ont définitivement fait de grands pas et nous n’avons pas vraiment de réponse pour cela”, a déclaré Hamilton, ajoutant “J’ai confiance en l’équipe que nous trouverons d’une manière ou d’une autre quelque chose.”

Hamilton vise à dépasser Michael Schumacher et à rester seul parmi les grands de la F1 avec huit titres. Mais il doit trouver un moyen d’arrêter l’ascension de Verstappen.

Verstappen, 23 ans, déjà crédité d’être le plus jeune pilote à remporter une course de F1 à 18 ans et 228 jours, a remporté 14 GP. Il aurait eu bien plus si Red Bull avait été plus compétitif les saisons précédentes.

À cette époque, alors que Red Bull manquait de vitesse et était aux prises avec des problèmes de fiabilité, seule Ferrari a brièvement menacé la domination de Mercedes lorsque Vettel a mené à mi-parcours de la saison en 2017 et 2018, pour s’estomper.

À part ça, ça a été Hamilton jusqu’au bout, sauf lorsque son coéquipier de l’époque, Nico Rosberg, a remporté le titre mondial il y a cinq ans, puis a pris sa retraite.

Hamilton a longtemps été le pilote le plus régulier : brillant en qualifications avec un record de 100 pole positions et dominant dans les courses avec un record de 98 victoires.

Maintenant Verstappen commence à s’imposer. Il s’est classé dans les deux premières positions dans neuf des 11 dernières courses du Grand Prix depuis la fin de la saison dernière, en remportant cinq d’entre elles.

Hamilton a terminé parmi les deux premiers dans huit des 11 dernières courses et en a remporté cinq.

Avec son coéquipier Mercedes Valtteri Bottas à la cinquième place du classement général, il semble que seul Hamilton puisse arrêter Verstappen.

Mais Verstappen sait contre qui il est confronté et il s’attend à ce que Mercedes riposte : « Les gens apprendront de ce qu’ils n’ont pas si bien fait. Je m’attends à ce que tout le monde soit plus proche car c’est généralement ce qui se passe lorsque vous avez des courses consécutives sur la même piste.

Le Néerlandais, qui a besoin d’un podium de plus pour atteindre les 50 en F1.

Son coéquipier Red Bull Sergio Perez prendra le départ de sa 200e course de F1, 10 ans après ses débuts. Le pilote mexicain de 31 ans compte deux victoires parmi ses 12 podiums.

“Je ne peux pas croire que c’est ma 200e course”, a déclaré Perez. « Ce serait très spécial de monter sur le podium ici lors de notre course à domicile. »

Sa carrière en F1 a toutefois connu le pire début lorsqu’il a été disqualifié après avoir franchi la ligne d’arrivée en septième place lors du Grand Prix d’Australie d’ouverture de la saison en 2011 pour un aileron arrière illégal sur sa Sauber.

La course suivante en Malaisie n’était guère meilleure étant donné que la voiture était endommagée et qu’il a dû abandonner la course.

Trois courses plus tard, il était dans les points avec une neuvième place au Grand Prix d’Espagne.