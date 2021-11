Hamilton plus rapide que prévu malgré un moteur « moins puissant » · .

Lewis Hamilton était plus en avance sur Max Verstappen que Mercedes ne l’avait prévu au Qatar malgré le fait qu’il n’utilisait pas le plus frais et le plus puissant de ses deux moteurs disponibles.

Le directeur technique de l’équipe en bord de piste, Andrew Shovlin, a déclaré qu’ils s’attendaient à ce que le circuit international de Losail, sur lequel la F1 a couru pour la première fois le week-end dernier, soit leur plus faible des trois derniers sites du calendrier de cette année.

« Nous pensions que nous serions bien ici, mais c’était la piste qui, des trois qui sont restées lorsque nous sommes entrés ici, [was] celui qui nous préoccupait peut-être le plus », a admis Shovlin.

Valtteri Bottas menait les essais de vendredi, mais Hamilton était à plus de quatre dixièmes de seconde de son coéquipier. Shovlin a déclaré que Bottas avait touché le sol en courant plus rapidement que son coéquipier sur la piste inconnue.

« L’un des gros travaux que nous avons eu à faire le vendredi est de déterminer si nos simulations sont toutes conformes à la réalité, de tout placer dans la bonne fenêtre. Mais une grande partie du travail que nous avons effectué avant l’événement était bonne.

« Valtteri a en fait commencé dans un meilleur endroit que Lewis. Mais ensuite, vous avez vu dès la première manche de samedi, Lewis était là et a continué tout au long du week-end.

Hamilton a officiellement pris la pole position de 0,597 seconde en raison de la suppression du meilleur temps de Verstappen. Le véritable écart de performance était toujours de 0,455 s, tandis que Bottas était à 0,651 s de son coéquipier.

« À partir de samedi matin, il semblait que Lewis avait tout sous contrôle », a déclaré Shovlin. « Mais il est très difficile de prédire si la marge sera d’un dixième, deux dixièmes, ce qui reste une assez belle marge.

«Nous n’avons jamais pensé que ce serait le montant qu’il était. Mais tout est arrivé lors de cette dernière manche et pour lui, le premier virage était bon et il a dit qu’à partir de là, ça s’est en quelque sorte coulé.

«Mais il est vraiment dans la zone en ce moment. On peut faire toutes nos simulations mais rien n’explique pourquoi il était si loin devant Max. Fondamentalement, c’est juste à lui de creuser profondément et de faire ce qui doit être fait.

Mercedes a installé un nouveau groupe motopropulseur sur la voiture de Hamilton lors du week-end du Grand Prix de Sao Paulo, mais est revenu au matériel précédent au Qatar. Ils ont l’intention d’utiliser le moteur plus frais et plus puissant dans les deux derniers tours sur des pistes avec des sections à plat plus longues.

« Nous en courons deux, et ici nous avions le moins puissant des deux dans la voiture en raison de la nature du circuit », a confirmé Shovlin. « Donc, ce côté-là est bien placé en ce moment. »

