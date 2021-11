Hamilton : Pour autant que je sache, mes moteurs vont bien

Les pénalités de moteur pourraient rendre la quête du huitième titre mondial de Formule 1 de Lewis Hamilton de plus en plus difficile, alors que la spéculation monte que cela pourrait effectivement se produire lors du Grand Prix de Sao Paulo ce week-end.

Avec quatre tours restants, Hamilton devance de 19 points Max Verstappen de Red Bull et peut difficilement se permettre un autre revers alors que Mercedes envisage ses options. Le pilote Mercedes a écopé d’une pénalité sur la grille en Turquie pour une quatrième unité de puissance.

S’adressant à un reportage au Brésil, Hamilton a déclaré: « Je ne peux pas vraiment commenter pour le moment. Pour autant que je sache, mes moteurs vont bien, mais je le saurai plus tard. Nous n’avons même pas encore fait de briefing technique.

La piste d’Interlagos est courte et venteuse, ce qui rend les dépassements difficiles, une pénalité de dix places sur la grille sera pénible même pour un pilote du calibre de Hamilton car le milieu de terrain est très compact et sujet aux incidents. Pas là où il voudra être pour monter un défi sur Verstappen qui est sûr d’être très pointu.

Hamilton a poursuivi : « Ce n’est pas une très bonne piste pour dépasser. Vous devez avoir un avantage de 1,1 seconde sur la voiture devant vous pour avoir 50% de chances, ou quelque chose de fou comme ça, de passer le cap.

« J’imagine que le défi de ce week-end est aussi ardu qu’il peut l’être. Le rythme de Red Bull était phénoménal lors de la dernière course, et ils ont eu la voiture la plus forte cette année, donc nous avons fait du mieux que nous pouvions.

« Nous allons pousser ce week-end pour voir si nous pouvons tirer davantage de la voiture. Mais la dernière fois ici, ils étaient incroyablement forts, alors nous prévoyons qu’ils seront difficiles à battre.

« Chaque course est une course à gagner et il en est ainsi depuis toujours – en particulier depuis que nous sommes revenus de la pause estivale – mais nous n’avons pas pu le faire », a ajouté Hamilton avant son 285e départ en Grand Prix dimanche.

Le problème du moteur de la voiture n°44 se profile depuis quelques courses maintenant, tandis que la voiture sœur de Valtteri Bottas est déjà sur un sixième PU.

Le patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré à Sky F1 au Mexique : « La plupart des équipes ont du mal avec les groupes motopropulseurs. Peut-être pas seulement la fiabilité, mais aussi à quel point ces unités de puissance travaillent dur et à quel point elles se dégradent. »

