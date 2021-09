Hamilton, pour la “guerre”: “Je n’écoute pas Marko”

23/09/2021 à 15h11 CEST

Lewis Hamilton est très en colère contre Red Bull et surtout avec les déclarations det Helmut Marko, qui s’est moqué de lui pour avoir laissé entendre qu’il était en mauvaise posture après son accident avec Verstappen à Monza et le lendemain il a assisté au MET Gala à New York “dans une drôle de tenue”.

Plus précisément, le conseiller Red Bull toujours controversé a déclaré que “l’ensemble de l’incident n’a pas mis sa vie en danger. Si Hamilton avait eu de graves douleurs au cou ou des problèmes, il ne serait pas allé à New York le lendemain dans la drôle de tenue dans laquelle il était apparu. Si vous vous retrouvez dans un vol de sept heures avec une blessure au cou après un accident comme celui-là, cela n’aurait pas dû être si grave. »

Aujourd’hui, à son arrivée à Sotchi, à la veille du 15e grand prix de la saison en Russie, Lewis Hamilton Il a assuré être en “parfaite condition physique” et a clairement fait savoir qu’il se souciait peu ou pas du tout de ce que je dis Marko: “Je n’écoute pas cet individu”, a déclaré le septuple champion britannique. “Il est naturel que lorsqu’une voiture vous tombe sur la tête, vous ayez une sorte d’inconfort. Comme je l’ai dit alors, j’ai ressenti un peu de douleur après la course et je suis allé me ​​faire contrôler. Je n’ai pas dit que j’étais en train de mourir. Bien sûr. , j’étais conscient qu’en une milliseconde tout peut arriver. Et pour cela, j’étais reconnaissant de ne pas avoir été gravement blessé. Nous passons à autre chose. Heureusement, je n’ai rien à montrer pour l’incident de Monza. J’ai beaucoup travaillé avec mon formatrice Angela : yoga, massages, acupuncture et aussi musculation, je vais bien », a commencé Hamilton, qui a 5 points de retard sur le leader Max Verstappen.

“Ce sera excitant ce week-end. Ce ne sera pas si facile maintenant, nous avons un concurrent fort cette année qui est le même que nous, sinon plus fort. Et il pourrait aussi pleuvoir, selon les prévisions”, a-t-il résumé. Lewis, qui a mis la pression sur son rival Verstappen : “Évidemment, il ne l’admettra pas, et je ne vais pas faire de supposition, mais je me souviens comment c’était quand j’ai eu mon premier combat pour le titre et ça augmente définitivement. C’était difficile, c’était intense, j’ai vécu beaucoup d’émotions différentes, et je n’ai pas toujours géré ça de la meilleure façon, et c’est normal. Il y a beaucoup de pression : vous travaillez dans une grande équipe. Il y a beaucoup d’attentes et de pression, car l’envie de gagner est énorme. Alors je sympathise avec Max et je le comprends. Mais je sais que nous continuerons à grandir à partir de cela. »

Hamilton Il est conscient qu’après les combats à la limite à Silverstone et Monza, il pourrait y avoir d’autres combats qui se termineront en dehors de la piste cette année. C’est pourquoi il a lancé un avertissement à Verstappen: « Il faut tous être malin et savoir qu’il y a un moment où on ne va pas faire de corner, et il s’agit de s’assurer que l’on vit pour se battre dans le prochain. Et c’est vraiment par l’expérience que l’on trouve cet équilibre, Et vous savez que tout ne se gagne pas dans un coin. Comme je l’ai dit, je sais ce que c’est que d’avoir votre premier combat pour votre premier championnat, et vous gagnez. Et vous passez par beaucoup d’expériences et d’émotions différentes pendant cet instant. “