Hamilton : Pourquoi les femmes sont-elles toujours en prison pour conduite automobile ?

Le septuple champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton s’est dit préoccupé par les droits de l’homme en Arabie saoudite, admettant qu’il ne se sentait pas à l’aise de devoir courir dans le royaume et a demandé pourquoi des femmes étaient toujours en prison pour ce » crime » ! de conduire une voiture.

L’Arabie saoudite organise pour la première fois ce week-end un grand prix, une course nocturne autour d’un circuit urbain à Djeddah, avec des groupes de défense des droits accusant le pays d’utiliser l’événement pour détourner l’attention des abus.

Hamilton, le pilote le plus titré du sport, a déclaré aux journalistes avant le week-end de course qu’il avait reçu un accueil chaleureux à son arrivée mais qu’il se sentait « devoir » de s’exprimer.

Le Britannique, qui a utilisé sa plate-forme pour faire campagne pour la diversité et l’égalité, a déclaré que le sport appartenant à Liberty Media devait faire plus.

Il portait un casque Progress Pride lors du Grand Prix du Qatar le mois dernier pour attirer l’attention sur l’intolérance LGBTQ+ et le portera à nouveau ce week-end en Arabie saoudite, où le sexe gay est également une infraction pénale.

« Est-ce que je me sens à l’aise ici ? Je ne dirais pas que oui, mais ce n’est pas mon choix d’être ici. Le sport a fait le choix d’être ici », a déclaré le joueur de 36 ans.

Hamilton a déclaré que la loi relative à la communauté LGBTQ+ était « assez terrifiante »

« Comme je l’ai dit lors de la dernière course, je ressentais le sport et nous avons le devoir de veiller à essayer de sensibiliser à certains problèmes, en particulier les droits de l’homme dans les pays où nous allons », a-t-il déclaré jeudi.

« Avec le plus grand respect pour tous ceux qui sont ici, j’ai eu un respect chaleureux de tout le monde ici sur le terrain. Je ne peux pas prétendre avoir jamais été le plus connaisseur ou le plus compréhensif de quiconque a grandi dans la communauté ici qui est fortement affectée par tant de règles et de régimes.

Il a ajouté : « Lors de la dernière course, vous avez vu le casque que je portais et je le porterai à nouveau ici et lors de la prochaine course car c’est un problème et c’est une loi.

« Si quelqu’un veut prendre le temps de lire ce qu’est la loi pour la communauté LGBT+, c’est assez terrifiant et il y a des changements qui doivent être apportés, par exemple les droits des femmes et la capacité de conduire en 2018 – c’est comme ça qu’ils sont surveillé.

« Sont-ils vraiment en vigueur ? Pourquoi certaines femmes sont-elles encore en prison pour avoir conduit il y a de nombreuses années ? Il y a beaucoup de changements qui doivent se produire et notre sport doit en faire plus », a insisté Hamilton.

Une liste de femmes saoudiennes emprisonnées ou marginalisées pour avoir combattu pour le droit de conduire a été publiée par The Guardian plus tôt cette année ici>>>

Domenicali dit que l’Arabie saoudite a pris la voie du changement

Le chef de la F1, Stefano Domenicali, a fait valoir que le sport peut aider à apporter des changements, même s’il faudra du temps pour que cela se produise.

« Dès que ces pays choisissent d’être sous les projecteurs de la F1, il n’y a plus d’excuse. Ils ont pris la voie du changement », a récemment déclaré l’Italien à la télévision Sky Sports.

La F1 a lancé l’année dernière une campagne « We Race As One » pour aider à mettre en évidence et à lutter contre des problèmes tels que le racisme et les inégalités.

Le quadruple champion du monde Sebastian Vettel a déclaré qu’il était clair que « certaines choses ne se passent pas comme elles le devraient », mais le changement a pris du temps et il a préféré mettre en évidence des exemples positifs de progrès.

« Bien sûr, il y a des lacunes et elles doivent être corrigées, mais je pense toujours que l’outil le plus puissant est l’arme positive », a-t-il déclaré. (Reportage d’Alan Baldwin ; Reportage supplémentaire d’Agnes Carlier)

