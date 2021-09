Hamilton prédit que Russell « apportera la chaleur » chez Mercedes · .

in

Lewis Hamilton prédit un fort défi de George Russell chez Mercedes l’année prochaine, mais pense que le couple peut avoir une relation harmonieuse.

Le passage de Russell aux champions du monde a été confirmé plus tôt cette semaine. Il a impressionné depuis son arrivée en Formule 1 avec Williams en 2019, et a surpris en se qualifiant deuxième sur la grille à Spa dans des conditions très humides le mois dernier.

Hamilton a déclaré qu’il avait prêté attention à l’ascension de Russell dans les catégories juniors, y compris ses succès au championnat en GP3 (maintenant Formule 3) et en Formule 2. “J’ai regardé beaucoup de courses qu’il a faites, de mouvements qu’il a faits”, a déclaré Hamilton. . « Il ne fait aucun doute qu’il est incroyablement talentueux.

«Je n’ai pas examiné en détail où il est faible ou… ce n’est pas quelque chose pour lequel j’ai vraiment mis beaucoup d’énergie. Je sais juste qu’il va continuer à devenir plus fort même dans ces neuf prochaines courses et l’année prochaine encore, il apportera la chaleur, c’est sûr.

Russell fait partie d’une nouvelle génération passionnante de talents en Formule 1, a ajouté Hamilton. «Il fait partie de ce groupe plus jeune, je pense que le jeune talent qui émerge est tellement formidable pour le sport et c’est l’avenir du sport.

«Je pense que du sang neuf et frais dans notre équipe va être génial, évidemment parce que je suis l’ancien là-bas. Je pense que cela va certainement dynamiser toute l’équipe, sachant qu’ils ont un nouveau jeune qui est super affamé, motivé et qui fera avancer l’équipe.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Alors que Hamilton a eu des relations difficiles dans le passé avec certains coéquipiers, notamment Nico Rosberg chez Mercedes et Fernando Alonso chez McLaren, il est convaincu que cela peut être évité après l’arrivée de Russell.

« C’est différent dans chaque équipe, finalement, la façon dont c’est géré. C’est un sport assez étrange où c’est un sport d’équipe, mais c’est aussi un sport individuel, donc vous avez ces deux championnats. Individuellement, vous voulez finir en tête, mais en même temps, vous devez faire le travail pour faire avancer l’équipe.

« Il est donc difficile de s’y retrouver. Mais j’aime penser que nous l’avons vécu et que nous en avons tiré des leçons et que nous devrions donc être assez bien placés pour aller de l’avant. »

Au cours des délibérations de Mercedes sur qui embaucher, Hamilton a déclaré qu’il avait donné des commentaires positifs à la fois sur Russell et son coéquipier actuel Valtteri Bottas, et n’avait pas essayé de bloquer la nomination de Russell.

« Ce n’est pas vraiment mon style, je pense. Depuis que j’ai rejoint cette équipe, je me souviens avoir rejoint en 2013 et je me souviens avoir dit à Ross [Brawn, team principal] que je veux juste l’égalité des chances.

« C’est la position la plus gratifiante à occuper parce que si vous faites le travail et que vous réussissez, alors vous savez que vous avez fait votre travail contre quiconque est le meilleur. Gagner quand les ailes de quelqu’un sont coupées, ce n’est pas quelque chose qui m’intéresse.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix d’Italie 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix d’Italie 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :