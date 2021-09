Hamilton prédit un “avenir radieux” pour son coéquipier sortant Bottas · .

in

Lewis Hamilton a salué Valtteri Bottas comme le meilleur coéquipier qu’il ait eu après la confirmation d’aujourd’hui qu’il quittera l’équipe à la fin de la saison.

Mercedes a maintenu sa série de titres de champion des constructeurs depuis que Bottas a remplacé Nico Rosberg dans sa formation début 2017. Ils ont remporté leur septième titre consécutif l’année dernière, tandis que Hamilton a remporté son quatrième titre de pilote consécutif.

“Je suis extrêmement fier d’avoir travaillé aux côtés de Valtteri Bottas au cours des cinq dernières années”, a écrit Hamilton dans un article sur les réseaux sociaux. « Ensemble, nous avons fait partie d’une équipe qui a remporté quatre championnats constructeurs et nous nous sommes motivés les uns les autres pour continuer à traverser les hauts et les bas. Il a été le meilleur coéquipier avec qui j’ai eu le plaisir de travailler.

Bottas concourra pour Alfa Romeo l’année prochaine, laissant un poste vacant aux côtés de Hamilton qui devrait être largement pourvu par George Russell.

Hamilton a déclaré à son coéquipier : « Votre vitesse et votre résilience ont été impressionnantes, mais là où vous vous démarquez vraiment, c’est l’être humain que vous êtes. Tu es plus grand que tu ne le penses et je sais qu’il y a un bel avenir devant toi.

“Merci Valtteri pour tout votre soutien et vos contributions incroyables à cette équipe. Tu vas nous manquer. Je vous souhaite tout le meilleur pour vos futurs projets. Finissons fort et obtenons ce huitième Hamilton predicts “bright future” for outgoing team mate Bottas · . pour l’équipe.”

