Hamilton prédit une “victoire facile” pour Verstappen depuis la pole · .

Lewis Hamilton doute qu’il puisse battre Max Verstappen à la victoire dans le Grand Prix d’Italie de demain après que le pilote Red Bull ait remporté la pole position lors de la course de qualification au sprint.

Verstappen a terminé deuxième derrière Valtteri Bottas, mais le pilote Mercedes partira du fond de la grille en raison d’une pénalité de moteur.

Hamilton a commencé deuxième mais est tombé derrière Verstappen et les deux pilotes McLaren. Il est resté derrière eux jusqu’à la fin et s’alignera quatrième pour la course de demain.

“Nous avons perdu beaucoup de points”, a déclaré Hamilton à Sky. Mercedes a opté pour le composé de pneus moyen tandis que les pilotes McLaren ont utilisé un ensemble de pneus tendres. “Nous avons sous-estimé à quel point ils se comporteront bien”, a-t-il admis.

“Je dois essayer de comprendre comment je peux me débarrasser des McLaren demain et essayer de limiter les dégâts.”

Hamilton a prédit que Verstappen gagnera la course de demain avec peu de difficulté. “Vous avez vu le rythme de la Red Bull”, a-t-il déclaré. « Je ne sais pas s’il était plus rapide que Valtteri mais ils sont si rapides et maintenant il est en pole, ça devrait être une victoire facile pour lui.

“Moi, je dois juste devancer ces gars-là.”

Les améliorations constantes de Red Bull pour leur RB16B leur ont permis de garder une longueur d’avance sur Mercedes, estime Hamilton. “Je pense qu’ils ont plus de rythme que nous [expected] toute l’année.

« Ils apportent des améliorations chaque semaine. D’après ce qu’on m’a dit, il n’y a qu’une seule course pour laquelle ils n’ont pas apporté de mise à niveau. Ils ajoutent constamment des performances à la voiture. Ils ont fait un excellent travail mais bravo à Valtteri aujourd’hui.

Bottas espère qu’il pourra faire son retour lorsqu’il prendra le départ du Grand Prix de demain depuis le fond de la grille.

« Je me sens bien, j’ai l’impression que cela fait longtemps que je n’ai pas terminé premier d’une course », a-t-il déclaré. « Malheureusement, je pars de l’arrière demain mais la vitesse est là donc je vais me battre, je vais arriver le plus haut possible demain.

“Mais aujourd’hui, j’ai apprécié – c’était une course très propre et nous avions un bon rythme.”

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix d’Italie 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix d’Italie 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :