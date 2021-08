Hamilton “prend le point de vue de l’équipe” sur la décision de son coéquipier

in

Lewis Hamilton a “tiré le chapeau du pilote” et accepté les besoins de Mercedes dans la sélection de son coéquipier pour la saison 2022 de F1, selon Toto Wolff.

Le directeur de l’équipe Mercedes a décrit la contribution de Hamilton aux discussions sur le remplacement des Valtteri Bottas par George Russell au sein de l’équipe l’année prochaine. Hamilton a déjà prolongé son contrat pour conduire pour Mercedes jusqu’en 2023, date à laquelle il aura passé 11 ans avec eux.

“Lewis est une partie très importante de l’équipe”, a déclaré Wolff à Sky. « Ce n’est vraiment pas un chauffeur : les chauffeurs sont normalement des sous-traitants, ils viennent et puis ils repartent peut-être pour une autre opportunité. Lewis a été avec nous, je pense que nous sommes dans la neuvième année ensemble, [he has] une telle importance incroyable comme tous ces gars.

« Il fait donc partie des discussions, lui et moi réfléchissons à ce qui est le mieux pour l’équipe. Il enlève la casquette de conducteur, vraiment, parce que quand il a la casquette de conducteur, nous savons à peu près tous les deux ce qui est bon pour lui. Mais il prend aussi le point de vue de l’équipe et nous avons discuté tout au long de l’été et nous avons le même avis.

Russell, 23 ans, a longtemps été pressenti pour remplacer Bottas, 31 ans, qui a remporté neuf courses depuis qu’il a rejoint l’équipe en 2017. Hamilton a remporté 45 victoires – et chaque titre de champion – au cours de la même période. Cependant, Wolff pense que la forme de Bottas est meilleure que ses résultats ne l’indiquent.

“Valtteri semble avoir de la malchance collée à son volant”, a déclaré Wolff. “Donc, il aurait pu avoir l’air bien mieux, peut-être pas gagné le nombre de courses que Lewis a faites, mais il est bien meilleur que ça. Et vous voyez le rythme tous les vendredis, tous les samedis, il est là, sinon plus vite.

«Mais il y a un changement de génération et toutes les autres équipes de haut niveau ont un de ces enfants très prometteurs. Il y a donc certainement un argument selon lequel nous devons également nous tourner vers l’avenir. »

Wolff a précédemment déclaré qu’une décision serait prise au cours de l’été, mais a confirmé plus tard qu’une annonce ne serait pas faite avant le mois prochain. Cependant, il a déclaré que l’équipe préférerait régler la question “le plus tôt possible, car les deux pilotes en lice pour ce cockpit doivent le savoir”.

“Pour nous, cela a toujours été important, quelle que soit la mesure que nous prenons, nous devons savoir ce qui arriverait à George ou à Valtteri si nous décidons pour l’un d’entre eux, et c’est quelque chose que je considère tout le temps”, a poursuivi Wolff. “Et nous n’allons pas prendre une décision unilatéralement sans savoir où va la direction pour l’autre.”

