Hamilton prend le relais

31/07/2021 à 20h25 CEST

.

Le septuple champion du monde anglais de Formule 1 Lewis Hamilton (Mercedes) s’élancera premier ce dimanche du Grand Prix de Hongrie, le onzième de l’année, qui se déroulera sur le Hungaroring, où son équipe prendra la première ligne et les Néerlandais Max verstappen (Red Bull), leader de la Coupe du monde – avec huit points d’avance sur le Britannique – partira troisième, aux côtés de son coéquipier mexicain Sergio Pérez.HamiltonLe joueur de 36 ans a dominé, y compris le coup psychologique final, une note dans laquelle il a élevé son propre record de pôles de F1 (et stratosphérique) à 101. Il a parcouru les 4 318 mètres de piste aux portes de Budapest, où personne n’égale ses huit triomphes, en une minute, 15 secondes et 419 millièmes, 315 de moins que son coéquipier finlandais. Valtteri Bottas; et avec un avantage de 421 sur Verstappen; qui tentera d’empêcher de la troisième place sur la grille que la star anglaise retrouve le leadership qu’il lui avait donné il y a deux mois et six courses, à Monaco.

L’Espagnol Fernando Alonso (Alpine), double champion du monde (2005 et 2006), partira neuvième du dernier tour avant les vacances ; que son compatriote Carlos Sainz, éliminé au deuxième tour de qualification (Q2) après un accident avec sa Ferrari, affrontera de la quinzième place. .

Hamilton réclamer le bâton. Avec lequel il a signé l’an dernier un septième titre égalant l’Allemand Michael Schumacher; et cela a fait de Mercedes la première équipe de l’histoire à remporter le championnat du monde des constructeurs sept fois de suite.

Le spectaculaire et excentrique champion de Stevenage a récidivé de manière catégorique en volant de sa “flèche d’argent” au-dessus de la piste hongroise chaude et venteuse. Celui où il a failli se moquer de ses rivaux sur la fin, ralentissant le rythme avant la dernière tentative infructueuse de tous. Dans un circuit dans lequel ce dimanche il peut non seulement étendre son record historique de victoires dans la catégorie reine à cent, mais aussi devenir le premier de tous les temps à remporter neuf fois le même Grand Prix (Schumacher il a gagné huit fois en France : le même que lui en Grande-Bretagne et au Hungaroring).

Vestappen, 23 ans, qui, avant Hamilton Il lui a coupé 25 points en s’imposant devant son public à Silverstone, il avait fêté sa cinquième victoire de l’année en Autriche, il avait été le plus rapide aux premiers essais vendredi, devant la Mercedes. Ensuite, les tableaux ont été inversés et les “flèches d’argent” ont conduit, avec Bottas En face, le tableau des temps de la première journée du Grand Prix, devant le leader de la Coupe du monde.

La jeune star néerlandaise était à 88 millièmes d’un Hamilton lors de la troisième et dernière répétition, lors de la séance du matin de ce samedi, au cours de laquelle Bottas, à deux dixièmes, il était troisième. Avec Sainz quatrième, à six dixièmes; Perez, septième, à une seconde; et Alonso – qui a fêté jeudi ses 40 ans sur la piste où il a remporté la première de ses 32 victoires en F1, il y a 18 saisons – neuvième : une seconde et un dixième derrière les Anglais.

La formation a été interrompue pendant quelques minutes avec un drapeau rouge, pour retirer le Haas de l’allemand Mick Schumacher, fils de celui-ci Michael; que, heureusement, il n’a subi aucun dommage corporel.

Le fils de ‘kaiser‘ n’a pas pris le départ du chronomètre principal, au premier tour duquel les Anglais étaient sortis George Russell (Williams), qui dans les dix premiers essais de cette saison avait toujours évité cette transe. Malgré la conduite de ce qui, sur le papier, est la deuxième pire voiture de la grille.

Verstappen avait marqué le virage rapide du premier tour, amélioré de 210 millièmes à Hamilton. Et il a réitéré le meilleur tour en Q2, avec sept dixièmes d’avance sur l’Anglais Lando Norris (McLaren), la grande révélation de la saison et, à 21 ans, troisième du Championnat du monde : avec 113 points, 72 de moins que lui.

Dans ce tour, il a été éliminé Sainz, que la nuit il avait changé le groupe motopropulseur de sa Ferrari – ce qui n’impliquait pas de pénalité, car c’était le troisième. Le Madrilène s’est écrasé dans le dernier des 14 virages – sans conséquences physiques majeures – et a provoqué l’interruption de quelques minutes, toujours avec un drapeau rouge, en Q2.

Mercedes était la seule à avoir une stratégie différente dans ce tour, ce qui Hamilton Oui Bottas ils ont terminé avec le sixième et le huitième quart. Contrairement au reste de ceux qui sont allés en Q3 -qui l’ont fait en soft-, les pilotes de l’équipe Brackley l’ont fait en pneus medium. Avec ceux qui commenceront ce dimanche.

Après quoi Verstappen dominer les deux premiers tours, Hamilton il entonna le ‘assez déjà’. Lui et Bottas ils ont laissé les deux premières places résolues lors de la première tentative de Q3. Et dans la dernière étape du chrono principal, ‘Monsieur’ Lewis Il a récupéré la guerre psychologique – celle verbale avait eu lieu jeudi – qui avait été perçue lors de certaines phases des essais libres de vendredi.

A cette occasion, il ralentit au maximum le dénouement, au point que ‘Checo’ – cinquième de la Coupe du monde à 81 points de son capitaine – n’arrive pas à retenter l’expérience ; dans lequel ‘Mad Max’ s’est à peine amélioré d’un dixième pour passer d’une demi-seconde à quatre dixièmes. Il a signé sa ‘pole’ 101 et n’a pas été dérouté par les huées des nombreux supporters néerlandais présents dans les tribunes du Hungaroring.

Alonso, qui a déploré “l’incohérence des pneumatiques” mais est reparti “content”, avait terminé sixième en Q2, mais se contentera de partir neuvième ce dimanche sur le circuit où il a remporté sa première victoire. Un jour de 2003 où il a étonné le monde en devenant, à ce moment-là, le plus jeune vainqueur de l’histoire de la F1. Après avoir plié le père de Mick.