Lewis Hamilton a révélé qu’il souffrait de maux de ventre après la manche précédente du championnat, mais qu’il s’est rétabli à temps pour ce week-end.

Le pilote Mercedes a remporté la pole position du Grand Prix du Qatar avec une marge catégorique, plus de quatre dixièmes de seconde devant son rival au championnat Max Verstappen. Hamilton a déclaré qu’il avait eu un début de week-end difficile sur le circuit international de Losail inconnu.

« J’ai eu un peu mal au ventre à partir de mercredi », a-t-il révélé. « Mais je me sentais fantastique aujourd’hui, j’ai très bien dormi la nuit dernière, donc cela a fait une grande différence. »

Hamilton a terminé vendredi quatre dixièmes de seconde plus lentement que son coéquipier Valtteri Bottas.

« Hier a été une journée très difficile pour moi », a-t-il expliqué. « En fait, jeudi et vendredi, je ne me sentais pas très bien, alors j’ai vraiment eu du mal tout au long de l’entraînement et j’étais juste parti hier.

« J’ai donc vraiment dû creuser profondément, j’étais ici jusqu’à minuit hier soir, à travailler avec les ingénieurs qui travaillent aussi toujours si tard. Ce sont des travailleurs tellement acharnés et ils ont trouvé de nombreux domaines dans lesquels je peux m’améliorer, apporté quelques changements pour P3 et cela a semblé fonctionner. Ensuite, bien sûr, vous devez essayer de poursuivre cela jusqu’aux qualifications. »

Le pilote Mercedes a fait l’éloge de la tactique de son équipe pour s’assurer qu’il sortait en tête de la file d’attente lors de sa dernière course, s’assurant qu’il ne rencontrait aucun trafic.

« Je suis tellement reconnaissant pour les timings qu’ils nous ont mis sur la bonne voie », a déclaré Hamilton. « Nous n’avions pas de trafic et puis ce dernier tour était aussi beau, c’était un tour vraiment sympa. Cette piste est incroyable à conduire, elle est incroyablement rapide, tous les virages à moyenne et haute vitesse. Mais il se sentait bien. »

