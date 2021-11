Hamilton réalise sa deuxième plus grosse ascension à remporter · .

Annonce | Devenez un supporter et passez sans publicité

Lewis Hamilton a remporté la 101e victoire de sa carrière à Sao Paulo le week-end dernier. Parti de la 10e place, Hamilton compte désormais le même nombre de victoires que de pole positions. Ce n’est que la cinquième fois que Hamilton gagne après avoir commencé derrière les deux premières lignes de la grille. C’est la deuxième position de départ la plus basse depuis laquelle Hamilton a remporté une course : il avait auparavant remporté le Grand Prix d’Allemagne en se classant 14e sur la grille.

Il a fait un plus grand gain de positions lors de la course de qualification de sprint de samedi, passant de 15 places de la 20e à la cinquième. Mais cela reste en deçà de son record personnel, une montée de 19 places à la troisième place du Grand Prix de Hongrie 2014, à l’époque où la F1 comptait encore 22 voitures.

Cela réduit son déficit par rapport à son rival au championnat, Max Verstappen, à 14 points avec trois courses à disputer. Pour mettre cela en perspective, l’année dernière, Hamilton a remporté le titre avec trois courses à disputer alors qu’il avait 110 points d’avance sur Valtteri Bottas.

Il s’agit du combat le plus serré pour le championnat avec trois courses à disputer depuis 2012, lorsque Sebastian Vettel de Red Bull menait Fernando Alonso de 13 points. Vettel a remporté le titre par trois points lors d’une finale palpitante à Interlagos. Un signe encourageant pour Verstappen ?

Hamilton a remporté la 14e place à Hockenheim en 2018. Il s’agissait de la troisième et dernière course de qualification au sprint de la saison 2021 et, comme pour les trois précédentes, le meilleur pilote de la séance de qualification régulière de vendredi n’a pas terminé en pole position pour le grand prix, bien que les pénalités y ont contribué. Valtteri Bottas a décroché la 20e pole position de sa carrière, à égalité avec le champion du monde 1996 Damon Hill.

Red Bull a opposé Sergio Perez pour des pneus neufs à la fin de la course pour s’assurer le point de bonus pour le tour le plus rapide. Il signe ainsi le sixième meilleur tour de sa carrière, le plaçant à égalité avec Jose Froilan Gonzalez, Mike Hawthorn, Phil Hill, Dan Gurney, Emerson Fittipaldi, Carlos Reutemann et Heinz-Harald Frentzen.

Ferrari a battu McLaren pour la quatrième course consécutive, au cours de laquelle ils sont passés de 17,5 points de retard sur McLaren à 31,5 points. La lutte pour la troisième place au championnat des constructeurs n’est pas terminée mais McLaren a besoin d’un revirement de fortune pour se remettre dans la course.

Alpine et AlphaTauri sont entrés dans la course au niveau des points, ont marqué des points avec trois de leurs quatre voitures et sont restés à égalité, maintenant à 112 chacun dans leur lutte pour la cinquième place.

Enfin, la 101e victoire de Hamilton signifie qu’il a commencé à progresser vers un deuxième siècle de victoires. Bien qu’il soit peu probable qu’il reste assez longtemps pour y parvenir.

Avez-vous repéré d’autres statistiques et faits intéressants du Grand Prix de Sao Paulo ? Partagez-les dans les commentaires.

