Hamilton réclame les droits des LGBTIQA au Qatar !

19/11/2021

Act à 12h14 CET

Lewis Hamilton ose tout… ou presque. Ce vendredi, imitant le geste en faveur de la communauté gay que lui et Sebastian Vettel ont joué dans le GP de Hongrie, le Britannique s’est rendu sur la piste de Losail, lors des premières séances d’essais libres du GP du Qatar, portant un casque au drapeau arc-en-ciel, revendiquer les droits de la communauté LGBTIQA dans un pays où ils sont sévèrement punis.

Jeudi, dans un communiqué, il a demandé à la F1 de s’engager davantage lorsqu’elle se rendra dans les pays du golfe Persique pour faire pression sur leurs gouvernements pour qu’ils respectent les droits humains.

« Je pense que lorsque les sports vont dans ces endroits, ils ont le devoir de sensibiliser à ces problèmes », a-t-il expliqué. Hamilton. « Ces pays ont besoin d’un examen minutieux et les médias doivent parler de ces choses. L’égalité des droits est un problème sérieux. »

« Je suis conscient que dans cet endroit, ils essaient de prendre des mesures et ils ne peuvent pas changer du jour au lendemain. J’ai entendu dire qu’il y avait des choses comme une nouvelle réforme avec le système Kafala [acogimiento legal de un niño o niña por una persona distinta de sus padres biológicos] qui a été mis en œuvre il y a quelques années, mais il reste encore un long chemin à parcourir. Je pense juste que lorsque nous le ferons, si nous allons venir dans ces endroits, nous devrons rehausser le profil de la situation », a-t-il déclaré.

Lewis Hamilton estime que collectivement, cela peut avoir un plus grand impact. L’important est que nous essayions de sensibiliser à certains de ces problèmes. Bien que certains changements aient été apportés au fil du temps, cela ne suffit jamais, il reste encore beaucoup à faire. Je sais juste qu’en tant que sport, nous l’avons été, et j’ai été dans beaucoup de ces pays et j’ai été ignorant et inconscient de certains des problèmes dans certains endroits. Cela dépend donc si vous décidez de vous éduquer et de rendre le sport plus responsable et de vous assurer que le sport fait vraiment quelque chose à ce sujet lorsque vous allez dans ces pays. C’est pourquoi j’ai essayé d’élever la voix. »

Le casque de Lewis Hamilton pour le Grand Prix du Qatar 🌈 pic.twitter.com/82CGTUTvoy – ESPN F1 (@ ESPNF1) 19 novembre 2021