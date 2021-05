Hamilton reconnaît que le choix des pneus de Pirelli n’était pas «trop difficile» · .

Lewis Hamilton a changé d’avis sur le choix des pneus de Pirelli pour le Grand Prix du Portugal après sa victoire dans la course de dimanche.

Après les essais sur le circuit vendredi, le pilote Mercedes a déclaré que le fournisseur officiel de pneus de Formule 1 avait été trop conservateur avec sa sélection pour la course à l’Autodromo do Algarve.

“J’ai l’impression que nous sommes arrivés avec un composé trop difficile à mon avis”, a-t-il déclaré après les deux premières séances d’essais au Portugal. «Je pense que ça aurait dû être milieu de gamme, C3 [and] C4. »

Cependant, après sa victoire dans la course, dans laquelle il a utilisé les pneus moyens et durs, Hamilton a déclaré que la construction plus différente introduite par Pirelli pour 2021 avait permis une meilleure course.

«Le pneu est légèrement différent et il y a donc une approche légèrement différente en termes de traitement des pneus», a-t-il expliqué. «Ce n’est pas une différence énorme, les gens ne remarqueraient pas le contraire normalement.

“Mais [at] cette piste il n’y a pas énormément d’adhérence. Vous avez les composés les plus durs, mais étant donné que ce sont les composés les plus durs, ils peuvent parcourir la distance de course et il n’y a pas beaucoup d’usure.

«Donc, vous pouvez pousser chaque tour et je pense que c’est génial, car il y a des courses que nous avons eues dans le passé où nous devons faire beaucoup de lift-and-coast, ralentir pour que le pneu tienne la distance.»

«Je pense donc que c’était le bon pneu pour ce week-end», a-t-il conclu.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Saison 2021 F1Parcourir tous les articles de la saison F1 2021

Partagez cet article . avec votre réseau: