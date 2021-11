Hamilton : Red Bull est juste un peu plus rapide que nous

Lewis Hamilton n’est pas vraiment sûr que le package à sa disposition soit aussi bon que celui de son rival pour le titre, et a admis que Red Bull et Max Verstappen sont actuellement plus rapides au Mexique.

Avec la poussière – littéralement – ​​retombant après les essais de vendredi à Mexico, le septuple champion du monde s’est retrouvé respectivement deuxième et troisième en FP1 et FP2.

Donc, à moins que les champions du monde en titre ne trouvent une solution pour libérer un peu de rythme de leur W12, Hamilton connaîtra un week-end difficile, tout en ayant déjà 12 points de retard sur Verstappen au classement des pilotes de Formule 1.

Hamilton a parlé de ses impressions de vendredi lors du communiqué de presse post-entraînement de son équipe.

« La voiture se sent généralement bien et nous n’avons pas eu de problèmes majeurs aujourd’hui. Nous lui donnons tout ce que nous avons et Red Bull est juste un peu plus rapide que nous en ce moment », a-t-il admis.

« Nous avons miné les réglages et essayé de les améliorer, mais vous pouvez voir que nous manquons un peu d’appui global ici et cela se voit dans les temps au tour », a expliqué le Britannique.

« C’était génial de voir beaucoup de monde sortir aujourd’hui, et j’ai hâte de continuer la bataille ce week-end », a conclu l’as Mercedes.

Valtteri Bottas, de l’autre côté du garage Mercedes, a connu une journée comparativement meilleure que Hamilton et l’a mené dans les deux séances d’essais, mais par la moindre marge.

« Ce fut un début de journée difficile avec des conditions de faible adhérence et une piste poussiéreuse », a révélé Bottas.

« Cela a rendu difficile la lecture correcte de la voiture, mais néanmoins, cela ne semblait pas trop éloigné de ce que cela devrait être, et cela signifie que nous avons pu affiner les choses pour FP2 », a expliqué le Finlandais dans le communiqué de presse de son équipe.

« Cet après-midi, la voiture s’est bien comportée, mais il est encore temps de trouver car Red Bull a l’air rapide.

« Ils semblent plus rapides que nous en ce moment, et ils ont montré un rythme soutenu sur le pneu Soft sur un seul tour, nous devons donc trouver plus de temps si nous voulons nous battre pour la pole », a admis le pilote Alfa Romeo.

Mercedes était considérée comme la favorite pour remporter la course précédente à Austin, mais n’a pas répondu à ces attentes, Red Bull remportant respectivement la victoire et la troisième avec Verstappen et Sergio Perez.

Concourant désormais sur un circuit qui favorise techniquement ses rivaux, l’équipe qui a tout gagné depuis le début de l’ère Turbo-Hybrid en 2014, aura du pain sur la planche pour réduire son déficit par rapport à l’équipe de boissons énergisantes, car malgré toujours la tête Le classement des constructeurs par 23 points, Hamilton, leur pilote principal, devance Verstappen de 12 points chez les pilotes, et un Perez en forme serait un facteur décisif dans la lutte pour le titre.

Cependant, il serait naïf d’exclure l’équipe de Brackley et son pilote vedette de riposter, alors que la saison approche de sa fin. (Suivez-moi sur Twitter @MallakJad)

