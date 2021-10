Hamilton : Red Bull vient de prendre le dessus

Lewis Hamilton a fait tout ce qu’il pouvait pour tenter de remporter le Grand Prix des États-Unis de Formule 1 2021, mais a dû se contenter de la deuxième place en admettant que Red Bull avait juste le dessus.

Le septuple champion du monde a été agressif au début de la course, prenant la tête et forçant son rival au titre Max Verstappen à quitter la piste au virage 1, mais la stratégie agressive conçue par Red Bull, ainsi que la conduite calculée de Verstappen signifiaient que Hamilton ne pouvait pas remporter la victoire, malgré la stratégie de Mercedes lui offrant des pneus plus frais pour une attaque en fin de course sur la RB16B #33.

S’exprimant lors de la revue de course de l’équipe, Hamilton a été gracieux dans la défaite en reconnaissant la réussite de son rival.

« Tout d’abord, félicitations à Max, il a fait un travail brillant aujourd’hui », a-t-il déclaré. « Et aussi, un grand merci à la foule incroyable que nous avons eue à Austin tout le week-end, jouer devant des tribunes aussi bondées et des fans passionnés a été un véritable honneur.

« J’ai vraiment pensé pendant une seconde que nous pourrions peut-être gagner, j’ai absolument tout donné là-bas », a déclaré Hamilton.

« C’était une course tellement difficile, mais malheureusement, nous n’avons pas pu la convertir. Red Bull avait juste le dessus, et nous ne pouvions pas les égaler », a déploré le Britannique.

« Il semblait qu’ils avaient une partie arrière meilleure et plus stable sur leur voiture, avec moins de glissement », a-t-il expliqué. « Le départ était évidemment excellent et a réduit l’écart vers la fin, mais je suis entré dans l’air sale et les pneus ont surchauffé dans les derniers tours.

« Merci à l’équipe pour les arrêts aux stands incroyables et le travail acharné au cours du week-end. Nous n’avons pas tout à fait compris cette fois, mais nous allons passer à la suivante », a conclu Hamilton, qui devance désormais Verstappen de 12 points au classement des pilotes.

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a fait écho aux sentiments de son pilote à propos de la course à Austin, admettant que Red Bull était tout simplement trop difficile à gérer pour eux.

« C’était vraiment une course de jeux stratégiques intéressants et de grandes batailles », a-t-il déclaré. « Nous pensions avoir flairé la victoire avec Lewis et il a lancé une charge brillante dans les derniers tours, mais au final, cela n’a pas suffi.

« Dans le premier relais, la voiture n’était pas assez rapide sur le Medium, puis Red Bull a fait un premier arrêt super agressif, avant de le couvrir une deuxième fois », a révélé l’Autrichien.

« Nous pensions que notre stratégie de décalage, plus longue, serait suffisante à la fin pour les obtenir, mais dès que vous vous rapprochez de la voiture de devant, il est très difficile de bouger.

« Au final, nous étions proches, mais pas assez, donc Red Bull méritait de gagner aujourd’hui », a résumé Wolff.

Avec ce résultat, Mercedes a vu son avance au championnat des constructeurs réduite à seulement 23 points, et avec les discussions sur les problèmes de fiabilité de leurs groupes motopropulseurs, les cinq courses restantes de la saison pourraient s’avérer être tout un défi pour le Tenue basée sur Brackley.

