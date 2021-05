Hamilton règne et Sainz et Alonso promettent à Barcelone

05/07/2021

Activé à 16 h 39 CEST

Le Grand Prix d’Espagne de Formule 1, qui se déroule ce week-end sur le Circuit de Barcelona Catalunya, promet des émotions fortes. Ce vendredi a commencé alors que celui du Portugal s’est terminé, avec Lewis Hamilton et Mercedes en tête du classement, bien que la deuxième séance d’essais libres à Montmeló en a terminé un avantage minimal de l’anglais par rapport à votre coéquipier, Valtteri Bottas, deuxième à un dixième.

Pratiquement à égalité avec Bottas a été Charles Leclerc avec la Ferrari, tandis que Max verstappen Il a commis une erreur et a interrompu son tour le plus rapide avec Red Bull alors qu’il roulait dans des temps très similaires à ceux de ses rivaux directs. Donc, pour l’instant, égalité maximale à Barcelone, un circuit qui marquera où se trouve chaque équipe avec une plus grande précision que les précédentes à Bahreïn, Imola et Portimao.

Comme cela s’est passé sur la piste portugaise il y a une semaine, le Alpin ont été placés dans les positions avancées, avec Esteban Ou avec en quatrième position et Fernando Alonso dans le cinquième. Tout indique que ce samedi les deux peuvent être de retour dans la lutte pour la Q3.

Profitez de toute la saison de Formule 1 sur DAZN. Inscrivez-vous et commencez un mois gratuit. Puis 9,99 € par mois sans permanence.

Carlos Sainz, sixième du matin, une demi-seconde de retard sur le meilleur temps Bottas bien qu’avec du caoutchouc moyen, il a également offert un aperçu de ce qui peut être un excellent week-end pour Ferrari. Dans l’après-midi, suite à une erreur de pilotage, il a terminé huitième, perdant un appendice du SF21 après avoir frappé un piano aigu. Pourtant, seulement une demi-seconde vous sépare de Hamilton et 0.4 soyez votre partenaire Leclerc.

Temps

1 Lewis Hamilton (Mercedes) 1’18 “170

2 Valtteri Bottas (Mercedes) +00 “139

3 Charles Leclerc (Ferrari) à 00 “165

4 Esteban Ocon (Alpine) à 00 “296

5 Fernando Alonso (Alpine) à 00 “348

6 Pierre Gasly (AlphaTauri) à 00 “423

7 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) à 00 “449

8 Carlos Sainz (Ferrari) à 00 “504

9 Max Verstappen (Red Bull) à 00 “615

10 Sergio Pérez (Red Bull) à 00 “748

11 Sebastian Vettel (Aston Martin) à 00 “777

12 Lando Norris (McLaren) à 00 “922

13 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo a 00 “952

14 Lance Stroll (Aston Martin) à 00 “964

15 Daniel Ricciardo (McLaren) à 01 “025

16 Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) au 01 “043

17 George Russell (Williams) à 01 “787

18 Nicholas Latifi (Williams) à 01 “876

19 Mick Schumacher (Haas) à 02 “156

20 Nikita Mazepin (Haas) à 02 “583