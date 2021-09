‘Hamilton’ remporte l’Emmy 2021 pour couronner d’énormes récompenses ⋆ .

L’Académie de la télévision n’a pas pu dire non à la présentation Disney+ de la comédie musicale de Broadway “Hamilton” de Lin-Manuel Miranda, qui a remporté le prix de l’émission spéciale de variétés exceptionnelle (préenregistrée), une catégorie qui est passée par une foule de différents noms depuis sa création en 1959.

“Ce prix représente la synergie entre les médias de la télévision et du théâtre”, a déclaré l’actrice nominée “Hamilton” Renée Elise Goldsberry sur scène avec la distribution et l’équipe créative du projet. « Quel cadeau nous pouvons être les uns pour les autres. Quel cadeau tu nous as fait l’année dernière quand nous étions sombres et dispersés. La télévision est devenue la plate-forme pour nous réunir pour monter une émission. »

Nominé cette année aux Emmys à la fois en tant que programmation de variétés et série ou film limité ou d’anthologie, il a également remporté le Creative Arts Emmy pour sa direction technique exceptionnelle, son travail de caméra et son contrôle vidéo pour une émission spéciale. Pour ceux qui marquent à domicile, cela donne à «Hamilton» huit Drama Desks, 10 Lucille Lortels, 11 Tonys, sept Oliviers, un Pulitzer, un Grammy, une bourse MacArthur «génie» pour Miranda et maintenant deux Emmys.

Le monde des Emmy était suffisamment large pour six nominations d’acteur pour la production. Six des sept interprètes nominés pour les Tonys ont également été nominés pour les Emmys (dans les catégories pour avoir joué dans une série ou un film limité ou d’anthologie). Un septième, Anthony Ramos (comme John Laurens et Philip Hamilton), a été nominé pour un Emmy au lieu du candidat Tony Christopher Jackson (George Washington).

Il n’est pas sans précédent que des spectacles de Broadway se retrouvent dans la course pour une émission spéciale de variétés exceptionnelle (préenregistrée); c’est arrivé aussi récemment qu’en 2019 avec “Springsteen on Broadway”. Cependant, la catégorie est généralement la province des performances et des concerts debout, plus trois victoires récentes par des variations de « Carpool Karaoke » et une multitude de triomphes pour « Kennedy Center Honors ». Pour une comédie musicale actuelle de Broadway, être nominée, et encore moins gagner, est sans précédent.

La dernière fois qu’une comédie musicale de Broadway a été nominée, c’était en 1973, pour l’adaptation télévisée de 1972 de “Once Upon a Mattress”, mais cette version était quelque 13 ans après la révérence de la série. Une adaptation télévisée de “Brigadoon” a été nominée et remportée en 1967, 20 ans après la diffusion originale de la série à Broadway. Une version de 1997 de la comédie musicale télévisée « Cendrillon de Rodgers & Hammerstein » (qui a ensuite joué sur les scènes, y compris à Broadway) avec Brandy et Whitney Houston a également été nominée.

Aucune comédie musicale contemporaine n’avait gagné jusqu’à “Hamilton”.

