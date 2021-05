Hamilton répète sa victoire au Portugal

05/02/2021

Activé à 17:56 CEST

Lewis Hamilton (Mercedes) a défendu son leadership au Championnat du Monde bec et ongles et a remporté une précieuse victoire au GP du Portugal, la 97e sur son CV et la deuxième sur les montagnes russes de Portimao. Le Britannique a bouclé une superbe course, marquée par le vent, après une nouvelle impulsion avec Max verstappen (Red Bull), impuissant cette fois contre le septuple champion. Les deux arriveront séparés de huit points à la course de Barcelone.

Valtteri Bottas, qui est parti en pole pour la première fois cette saison, a renoncé à son avantage après 20 tours pour tenter de faire un “ mur de soutènement ” contre les attaques de Verstappen. Mais le Néerlandais a profité d’une erreur du Finlandais après le “ pit stop ” pour le vaincre et partir à la chasse Hamilton dans une finale endiablée.

Carlos Sainz n’a pas pu profiter du départ exceptionnel qu’il a joué et a terminé onzième de son troisième grand prix avec Ferrari, tandis que Fernando Alonso, huitième aux dépens de Madrid, Il est rentré dans la zone des points avec l’Alpine avec son coéquipier Ou avec, septième. L’Asturien, avec un bon rythme, a offert sa meilleure version depuis son retour sur la grille à Bahreïn.

Sainz, du plus au moins et une leçon d’Alonso

Bottas a occupé le poste avec un départ sans faille, traqué par Hamilton et Verstappen, tandis que Sainz a remporté le poste de ‘Tchèque’ Pérez avec une manœuvre «propre» autour de l’extérieur, se plaçant quatrième pour commencer.

La tranquillité n’a pas duré longtemps, depuis l’accident de Kimi raikkonen, qui a été joué avec son partenaire Giovinazzi, il a fourni une première «voiture de sécurité» alors qu’à peine deux tours avaient été effectués. Lorsque l’action reprend sur la piste, Verstappen a réussi à surprendre Hamilton et a été placé deuxième, à la suite de Bottas. Sainz, avec des problèmes, a cédé deux positions, dépassées par Norris, très agressif, et Perez.

Avec une très longue carrière (66v) et une stratégie à guichet unique, Hamilton n’a pas abandonné le spectacle et a lancé une attaque féroce sur Verstappen, qui a été laissé pour compte par la vitesse pure au 11e tour. La «balle» était désormais sur le toit de Mercedes, qui devait clarifier les priorités avec ses deux hommes, Bottas leader et Hamilton avec plus de rythme, pour se «protéger» des Red Bulls.

Vingt tours ont suffi pour Hamilton a pris les commandes de la course avec un dépassement spectaculaire de son partenaire, mettant rapidement la terre entre lui et Verstappen. A mi-parcours de la course, le Britannique avait déjà près de 4 secondes d’avance avec Bottas et 5 avec Verstappen. Les Hollandais a su attendre son opportunité avant le travail d’équipe de la Mercedes , avançant vers Bottas après son arrêt au stand pour prendre la deuxième. Mais à ce stade, Hamilton était déjà “ inaccessible ” et Max, vainqueur à Imola il y a deux semaines, a dû se contenter cette fois de la deuxième marche du podium. Le point supplémentaire du tour le plus rapide était pour Bottas, après que les commissaires aient annulé le tour de Verstappen.

Profitez de toute la saison de Formule 1 sur DAZN. Inscrivez-vous et commencez un mois gratuit. Puis 9,99 € par mois sans permanence.

Prochain assaut, à Barcelone

Le prochain rendez-vous du calendrier, le Grand Prix d’Espagne, aura lieu le week-end prochain, du 7 au 9 mai, sur le Circuit de Barcelona-Catalunya. Pour la deuxième année consécutive, la course de Barcelone se déroulera à huis clos en raison de la pandémie, qui privera les fans de profiter en direct de Fernando Alonso et Carlos Sainz, les deux pilotes espagnols, qui se retrouveront sur la grille cette saison après deux ans. d’absence de l’Asturien.