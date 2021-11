Hamilton répétera le casque arc-en-ciel en Arabie saoudite et à Abu Dhabi

23/11/2021 à 16h28 CET

Lewis Hamilton a fait un pas en avant en faveur des libertés et de la communauté LGBTQ+ en arborant un casque avec le drapeau arc-en-ciel lors du Grand Prix du Qatar. Par ailleurs, le pilote britannique a prononcé un discours sur les droits de l’homme et a appelé à un plus grand engagement en F1, notamment lors de déplacements dans certains pays où ces droits ne sont pas respectés de la même manière qu’en Occident et où les homosexuels subissent des discriminations voire des peines de prison. Après le succès absolu de votre geste au Qatar, Hamilton s’est assuré qu’il répétera le même casque dans le deux dernières courses de la saison, en Arabie Saoudite et Abou Dhabi.

S’adressant à Autosport.com, Hamilton a prévenu que « je porterai ce même casque pour les deux courses restantes, ou au moins la prochaine en Arabie. Je n’ai pas peur des commentaires ou de quelque chose de négatif. Dans le passé, j’ai dit « nous sommes ensemble » et « l’amour est l’amour », et il est important pour moi de représenter cette communauté ici, où il y a beaucoup de situations qui ne sont pas parfaites et nous devons nous améliorer « , a déclaré le septuple champion. .

« J’aimerais savoir ce qui se passe ici et ce qu’ils font pour aider le collectif LGBTQ+, je veux l’entendre », a-t-il ajouté. Hamilton, qui n’a pas été le seul pilote à faire un geste avec le collectif LGBTQ+, puisque Sebastian Vettel en a également parlé lors du GP de Hongrie pour protester contre les politiques discriminatoires du gouvernement de Viktor Orban.

Jeudi au Qatar, lors d’une conférence de presse, Hamilton Il a déjà dit que « lorsque ces sports vont dans des endroits comme celui-ci, ils ont le devoir de sensibiliser à ces problèmes. Ces pays ont besoin des médias pour parler de ces choses, l’égalité des droits est un problème sérieux », a expliqué le Britannique.