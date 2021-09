Hamilton reprendra-t-il les points en tête ? Points de discussion du GP d’Italie · .

in

Red Bull n’a pas tardé à parler des chances de Mercedes dans les manches à venir après que Max Verstappen a repris la tête du championnat lors de sa course à domicile le week-end dernier.

Lewis Hamilton retrouvera-t-il immédiatement l’avantage des points sur une piste qui a été l’une des plus fortes pour Mercedes ces dernières saisons ? Ou le deuxième week-end de qualification pour le sprint de F1 sera-t-il une surprise ?

Voici les points de discussion pour le week-end du Grand Prix d’Italie.

Avantage Mercedes ?

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a identifié les deux prochains sites – Monza et Sotchi – comme des pistes solides pour Mercedes. Verstappen a pris une avance de trois points avec sa huitième victoire de l’année la dernière fois, mais Hamilton entamera ce week-end sachant qu’il a de fortes chances de revenir en tête du classement.

Monza est un circuit fort pour Mercedes depuis le début de l’ère du turbo hybride V6. Ils ont remporté cinq des sept courses au cours de cette période.

Certes, leurs deux défaites sont survenues lors des courses les plus récentes. Cependant, la victoire de Charles Leclerc pour Ferrari en 2019 a été aidée par le groupe motopropulseur controversé de l’équipe, dont les performances ont rapidement été freinées par des clarifications des règles. Alors que l’année dernière, Hamilton était en route pour une autre victoire jusqu’à ce qu’une erreur de Safety Car lui rapporte une pénalité.

Wolff estime qu’il n’y a pas grand-chose entre les deux meilleures équipes Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, pense que l’équipe “aurait dû accélérer pour gagner la course” à Zandvoort s’ils n’avaient pas perdu un temps précieux d’entraînement vendredi lorsque l’ancienne unité de puissance de Hamilton l’a laissé tomber.

“Lewis a perdu beaucoup de temps de piste en FP2, cela a fait la différence”, a déclaré Wolff. “Je pense que s’il avait été là-bas pour planifier correctement la course, nous nous serions battus pour la pole ou nous aurions peut-être pu avoir la pole. Et cela aurait évidemment changé l’issue de la course.

«Mais ‘aurait pu’, ‘aurait’ ne compte pas dans ce sport. Vous pouvez voir entre les équipes, il n’y a rien entre les deux. Les trois premières voitures ont doublé tout le monde et cela montre le niveau qu’il faut déployer pour remporter ces championnats.

Le groupe motopropulseur de Mercedes attire l’attention de ses rivaux

Le week-end dernier, Horner a indiqué que son équipe avait posé une question sur la conception du groupe motopropulseur de Mercedes. On pense que cela tourne autour de la question de savoir si Mercedes a trouvé une nouvelle méthode pour améliorer ses performances en réduisant la température de son liquide de refroidissement pendant de brèves périodes.

Si Mercedes gagne un avantage, il peut s’avérer particulièrement précieux à Monza, qui est le circuit le plus exigeant pour les performances du groupe motopropulseur.

Le directeur de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, a confirmé qu’il avait parlé à Horner de la conception du groupe motopropulseur Mercedes mais qu’il n’avait pas approché la FIA à ce sujet. “Nous avons eu quelques points d’interrogation”, a-t-il déclaré, “nous avons discuté du point avec Red Bull, j’en ai discuté avec Christian Horner mais nous n’avons pas, en tant que Ferrari, posé de questions à la FIA jusqu’à présent du moins.”

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Retours admissibles au sprint

Comme l’année dernière, il y aura deux départs arrêtés à MonzaMonza assistera au deuxième des trois week-ends de course de qualification de sprint de la Formule 1 cette année. La série croit fermement qu’elle est sur un vainqueur avec l’idée, qui consiste à déplacer les qualifications au vendredi et à utiliser une courte course le samedi pour établir la grille de départ du grand prix.

Le directeur du sport automobile de Formule 1, Ross Brawn, a déclaré que le premier essai du format à Silverstone avait suscité : “Des retours massifs, des retours positifs de nos fans sur les réseaux sociaux, ils adorent ça.” Le PDG Stefano Domenicali s’est vanté d’avoir “des retours extrêmement positifs de la part des équipes, des pilotes et des fans”.

Mais les commentaires des lecteurs de . ont été au mieux mitigés. Les pilotes ont également exprimé des réserves, affirmant que la course de qualification ne devrait pas être utilisée pour définir la grille. Cependant, Brawn est impatient de voir plus de points attribués pour le format à l’avenir.

Kubica obtient une autre chance

Cette fois, Kubica a un week-end complet pour montrer ce qu’il est capable de faire. Après avoir été parachuté dans l’Alfa Romeo de Kimi Raikkonen à court terme, Robert Kubica sera de retour dans la voiture ce week-end. Il n’a pas pu participer aux essais du vendredi la dernière fois, mais à partir de demain, il aura un week-end complet dans la voiture pour montrer de quoi il est capable. Ceci étant une épreuve de qualification pour le sprint, cela signifie encore moins d’entraînement que d’habitude.

Kubica a fait un travail tout à fait décent la dernière fois compte tenu de son manque de préparation. Après une saison de retour en grande partie gaspillée en 2019 dans la terrible Williams, cela pourrait donner le reflet le plus révélateur de ses capacités depuis le crash du rallye il y a une décennie qui a réduit sa carrière en F1.

Le retour de Tifosi

Il s’agit de la cinquième course de Formule 1 en Italie sur une période de 12 mois, mais la première fois pendant cette période où un public substantiel de tifosi sera présent, encourageant les favoris Ferrari. Que l’atmosphère soit à la hauteur de la nouvelle norme établie par Zandvoort la semaine dernière est une autre affaire.

Leclerc a hâte de revoir les supporters locaux. “Monza est toujours extrêmement spécial pour les pilotes, pour l’équipe”, a-t-il déclaré. « C’est la maison de l’équipe et nous pouvons toujours sentir le soutien. Et évidemment ce que j’ai vécu en 2019 je m’en souviendrai toute ma vie.

« Cette année sera peut-être un peu plus difficile par rapport à 2019, mais ce sera bien de sentir le soutien. La folie que nous avons vue pour Max, j’espère la voir pour nous à Monza, mais c’est toujours très, très spécial de courir en tant que patrie de Ferrari.

À quelle vitesse?

Ce sera la dernière visite de la Formule 1 sur sa piste la plus rapide avant que les voitures ne soient radicalement révisées l’année prochaine.

Verrons-nous à nouveau le record de la vitesse moyenne au tour la plus rapide ? Hamilton a établi le record l’an dernier en criant sur le parcours de 5,7 kilomètres en 1’18,887, avec une moyenne de 264,362 km/h en route vers la pole position.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Allez-vous au Grand Prix d’Italie ?

Si vous vous rendez en Italie pour la course de ce week-end, nous voulons avoir de vos nouvelles :

Selon vous, quelle sera l’équipe à battre au Grand Prix d’Italie ? Donnez votre avis ci-dessous.

Et n’oubliez pas d’entrer vos pronostics pour la course de ce week-end. Vous pouvez modifier vos pronostics jusqu’au début des qualifications :

Grand Prix d’Italie 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix d’Italie 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :