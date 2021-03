Hamilton retient Verstappen dans un thriller

La bataille de la Formule 1 a hâte de se dérouler pour de bon alors que Max Verstappen et Lewis Hamilton se sont lancés dans les derniers tours d’un passionnant match d’ouverture de la saison de Formule 1 2021.

Ce fut un combat épique avec le pilote Red Bull traquant la Mercedes après les derniers arrêts au stand. La voiture bleue est venue très près, en fait, il a pris la tête mais est sorti de la piste pour le faire et son mur des stands lui a dit de céder la tête au champion du monde qui a ensuite délivré une masterclass en conduite défensive pour garder son avance jusqu’au drapeau à damier.

Verstappen, qui avait fait tout le possible pour réduire une avance de dix secondes, a estimé qu’il aurait dû être autorisé à continuer et à gérer la pénalité plus tard.

RESPECT 👊 # BahrainGP 🇧🇭 # F1 @LewisHamilton @ Max33Verstappen pic.twitter.com/zyOlwzbjNL – Formule 1 (@ F1) 28 mars 2021

Dès le départ, c’était toujours entre les deux, aucun de leurs coéquipiers n’a pu jeter un coup d’œil. Avec Verstappen qui a fait les affaires avec un tour de qualification épouvantable, c’était Hamilton qui cherchait un changement.

Le départ de la course a été relativement propre jusqu’à ce que Nikita Mazepin se lance dans le Haas, mettant fin aux misérables débuts en Grand Prix pour le milliardaire impopulaire.

Cela a déclenché une période de voiture de sécurité avec de vraies courses qui ne se sont déroulées que trois tours après le début de la procédure.

COUVRE-FEU! 🚦 La saison de F1 2021 est GO! #BahrainGP 🇧🇭 # F1 pic.twitter.com/QuNbYUQPDr – Formule 1 (@ F1) 28 mars 2021

Les arrêts aux stands sont entrés en jeu, avec Mercedes opposant Hamilton plus tôt que son rival pour ses deux arrêts dans le but de forcer un dégagement. Cependant, Verstappen a été à la hauteur du plan à chaque occasion et a réduit un déficit de dix secondes en dix tours, après le dernier voyage de la paire aux stands.

À ce stade, Hamilton donnait tout ce qu’il avait avec des pneus presque dix tours plus vieux que les Pirelli que son rival avait sur sa voiture. C’était la défense à son meilleur, repoussant le meilleur attaquant sur le terrain.

Rétrospectivement, Verstappen a eu une chance et elle n’a pas collé et par la suite Hamilton a eu la mesure de lui pendant une rafale de tours finaux à couper le souffle.

Faire tourner le drame jusqu’à 11 😲😱 @ F1 # PoweredByHonda pic.twitter.com/o95Seu3oG2 – Honda Racing F1 (@ HondaRacingF1) 28 mars 2021

Le pilote Mercedes a déclaré au Parc Ferme: «Wow, quelle course difficile! En nous arrêtant définitivement tôt, nous savions que cela allait être difficile, mais nous devions couvrir Max. Ils ont eu des performances incroyables tout le week-end, donc ça allait prendre quelque chose de vraiment spécial.

«Nous nous sommes arrêtés pour ce dernier relais et avons essayé de trouver le bon équilibre entre ne pas trop pousser et avoir les pneus à la fin de la course. C’était difficile et Max était partout sur moi à la fin, mais j’ai presque réussi à le retenir. Ce fut l’une des courses les plus difficiles que j’ai eues depuis un certain temps.

Red Bull et leur star néerlandaise rentreront chez eux lésés et Verstappen a remis en question l’appel à revenir: «Pourquoi ne m’as-tu pas laissé partir, mec? J’aurais pu facilement tirer ces cinq secondes. Je suis prêt à perdre une victoire comme ça plutôt qu’à être deuxième comme ça.

«C’est bien sûr dommage mais il faut aussi voir les points positifs. Nous leur mettons vraiment la main à la pâte et c’est formidable de commencer l’année comme ça.

Néanmoins, ils semblent avoir la mesure des voitures noires avec la RB16B et ce sera le positif d’un week-end de course où Red Bull a gagné; mais surtout, ils savent maintenant qu’ils ont un package capable de correspondre à Mercedes.

Le « Lewis v Max Show » a fait la une du début de ce rapport avant le début de la course, et cela pourrait bien devenir le slogan pour le reste de la saison, car le duo était bel et bien les stars de l’ouverture de la saison.

Score: Vieille garde, 1 – Jeune pistolet, 0.

Joy pour @LewisHamilton alors qu’il retient un Max Verstappen déterminé pour gagner à Bahreïn 🏆 Un début épique pour la saison 2021! 👌 # BahrainGP 🇧🇭 # F1 pic.twitter.com/udSzTUjZ8i – Formule 1 (@ F1) 28 mars 2021

Dans l’autre Mercedes, Valtteri Bottas était un tiers éloigné après qu’un arrêt aux stands bâclé sous la pression des Championnats du Monde lui ait coûté beaucoup trop de temps. Cependant il n’a encore une fois tout simplement pas de réponse pour son coéquipier ce week-end et doit noter que la # 44 ne prend pas l’habitude de remporter la première course de la saison.

D’après les preuves de ce soir, Bottas continue d’être l’ailier de Merc, prenant le poids de leurs erreurs et ramassant les pièces pour son équipe comme il l’a fait avec la troisième place à Sakhir aujourd’hui.

La quatrième place est revenue à Lando Norris qui était en pleine forme, toujours à l’extrémité pointue du milieu de terrain et surpassant son nouveau coéquipier Daniel Ricciardo dans le processus. L’Australien a terminé septième dans ce qui a été un week-end fort pour la tenue Woking qui était de retour dans le giron de Mercedes pour la première fois depuis 2014.

Après une erreur de calcul de qualification qui a vu Sergio Perez abandonner en Q2 samedi, le Mexicain a eu plus de malchance, cette fois sa voiture s’est éteinte sur le tour de formation forçant un départ interrompu, un autre tour d’échauffement pour le terrain et une voie des stands. commencer pour le nouveau pilote Red Bull.

À partir de là, il est parti de l’arrière du terrain pour livrer le genre de conduite que ses prédécesseurs dans la voiture étaient incapables de livrer. La cinquième place a été sa récompense lors d’une journée où il a montré pourquoi il était un tel atout pour l’équipe et a reçu le prix du conducteur du jour pour ses efforts.

D’un départ de voie des stands à une arrivée P5 C’était un début mouvementé de Red Bull pour @SChecoPerez Et vous l’avez élu Pilote du jour à Bahreïn! 🏆 # BahrainGP 🇧🇭 # F1 pic.twitter.com/cu1PVZ7Jhq – Formule 1 (@ F1) 28 mars 2021

Avant le début de la saison, Tifosi avait été averti que Ferrari ne gagnerait que l’année prochaine (vœux pieux) et par conséquent, ils seront probablement satisfaits de la sixième place pour un Charles Leclerc qui, comme d’habitude, a chassé le pantalon de ce qu’il est. donné, tandis que Carlos Sainz a continué à revendiquer la huitième place lors de ce qui a été une nuit décevante pour l’équipe la plus titrée du sport.

La puissance supposée que les Reds sont maintenant capables de libérer a été conservée dans l’écurie parce qu’aucune des voitures rouges ne ressemblait à un prétendant au podium malgré leurs excellents pilotes; tandis que leurs clients Haas et Alfa Romeo étaient tout aussi épouvantables. Les progrès de décembre de l’année dernière à aujourd’hui ont été négligeables et les résultats ont montré.

Du côté positif, Yuki Tsunoda a marqué des points à ses débuts en Formule 1, la recrue japonaise gagnant le cœur et l’esprit des fans grâce à un style fougueux et une vitesse impressionnante, pour terminer neuvième lors d’une journée décevante pour AlphaTauri.

Pierre Gasly s’est bien qualifié un jour plus tôt, mais dans la course, il a commis une erreur en coupant son aileron avant dans une mêlée au premier tour et a dû rattraper le reste de la course jusqu’à ce qu’ils décident de garer sa voiture pour un DNF. .

Lance Stroll a marqué un point pour l’équipe de son père, mais les débuts d’Aston Martin ont été une déception. Il ne s’agit pas d’une nouvelle équipe en tant que telle, mais plutôt de celle de Racing Point qui a remporté une course l’année dernière et qui était leader. Leur première voiture verte n’est pas vraiment ça.

Cela n’a bien sûr fait aucune faveur à Sebastian Vettel. La forme de l’Allemand n’a cessé de chuter, cette fois après avoir attiré des pénalités en qualifications qui l’ont relégué au fond de la grille, dans la course il était sans espoir. Opter pour une stratégie différente était une grave erreur.

En fin de compte, l’Allemand s’est écrasé dans le dos d’Esteban Ocon sans raison valable et a ensuite eu le courage de blâmer le pilote Alpine pour avoir changé de ligne alors qu’il ne faisait rien de la sorte.

Après ce soir, Vettel devrait sérieusement se demander s’il a le courage d’être dans l’élite. Il était aussi mauvais en vert qu’en rouge.

Le duo Alfa Romeo s’est succédé avec Kimi Raikkonen 11e et Antonio Giovinazzi 12e lors d’une soirée décevante pour la tenue suisse propulsée par Ferrari.

Le retour tant annoncé de Fernando Alonso dans l’élite était attendu fougueux, mais s’est terminé par un DNF. L’Alpine est une tortue de voiture et n’a fait aucune faveur à l’Espagnol alors qu’il s’est disputé à peu près dans le peloton du milieu de terrain sans récompense.

C’est l’ombre de l’équipe (Renault) qui, il y a 15 ans, l’a emmené à ses deux titres mondiaux, et pourrait bientôt devenir victime de la langue intolérante de leur pilote.

C’est dommage qu’Alonso soit à nouveau confiné à la médiocrité du milieu de terrain par sa voiture car le joueur de 39 ans a toujours l’esprit, la course et la vitesse qui lui ont valu le respect qu’il a aujourd’hui.

😑👊 # BahrainGP 🇧🇭 # F1 @alo_oficial pic.twitter.com/mAu9Kd4vaU – Formule 1 (@ F1) 28 mars 2021

Son coéquipier Alpine Esteban Ocon a été largement battu en qualifications par le vétéran dans la voiture sœur, et dans la course, il était hors du radar à part un enchevêtrement avec Vettel qui n’était pas la faute du Français malgré l’insistance trompée de l’Allemand.

Ocon a terminé 13e, tandis que Vettel a reçu une pénalité pour son cerveau-fade pour terminer la journée 15e.

En conclusion, ce fut un début difficile pour les deux recrues de l’incompétente équipe Haas F1 qui ont remis à Mick Schumacher et Nikita Mazepin une voiture que deux vétérans ne pouvaient pas conduire l’année dernière. Une shitbox qui s’est cassée sur les deux pilotes, d’abord le Russe a encore sali sa réputation avec un premier tour de tour de son propre chef.

TOUR 1/56 Safety Car est sorti après que Mazepin ait franchi les barrières dans le premier tour! 💥 Il est sorti de la voiture et indemne 👍 # BahrainGP 🇧🇭 # F1 pic.twitter.com/Q4MJILmXct – Formule 1 (@ F1) 28 mars 2021

Un tour plus tard, lorsque l’action a repris après le retrait de Haas, le naufrage de Mazepin, Schumacher junior a été frappé par le même sort.

La voiture s’est retournée sur lui de façon inattendue en passant à l’accélérateur; contrairement à son coéquipier, il n’a rien cassé, a récupéré et a continué à battre pour finir le dernier des voitures en marche et un tour sur les leaders.

Il est clair que Ferrari a commis une erreur massive en mettant le fils de Michael Schumacher à Haas avec un coéquipier insignifiant et franchement horrible, couplé à une voiture horrible sinon dangereuse. Lent et pas apte à être en F1, avec l’équipage le plus lent suggérant de loin que l’équipe sous Guenther Steiner est simplement là pour encaisser les chèques.

Michael frissonnerait s’il savait ce qui se passait et le placement de son fils dans le véritable «shitshow» que la Gene Haas possédait et l’équipe dirigée par Guenther Steiner est devenue.