Hamilton révèle qu’il a appuyé par erreur sur un bouton lors d’une erreur de redémarrage perdant la course · .

Lewis Hamilton a reconnu une erreur de volant au redémarrage du Grand Prix d’Azerbaïdjan, ce qui lui a coûté une chance de remporter la course.

Le pilote Mercedes s’est aligné pour un redémarrage de deux tours à la fin de la course à la deuxième place, ses freins fumant fortement. Il est sorti de la ligne plus vite que Sergio Perez, qui était parti de la pole position, et essayait de le dépasser à l’intérieur du premier virage lorsqu’il a bloqué et s’est éloigné.

Hamilton a été entendu à la radio en train de discuter d’une erreur avec son réglage de «magie de freinage» après la course. Il a révélé qu’il avait accidentellement touché un interrupteur crucial alors qu’il se rapprochait de Perez.

“Juste lors de ce redémarrage, je pense que lorsque Checo s’est avancé vers moi, j’ai coupé un interrupteur et cela a essentiellement désactivé les freins, alors je suis allé tout droit.”

Il a dit qu’il « n’avait aucune idée que je l’avais même touché », mais cela lui a été confirmé par l’ingénieur de course, Pete Bonnington, après la course. Bonnington lui a dit que “la magie était en marche”.

Un Hamilton surpris a déclaré qu’il avait déclenché le réchauffement des freins derrière la voiture de sécurité. Bonnington a confirmé qu’il avait dû le rallumer accidentellement.

“C’est très difficile à prendre”, a admis Hamilton. “Mais principalement [I’m] Je suis vraiment désolé pour les hommes et les femmes de l’équipe qui ont travaillé si dur pour ces points. Mais, nous allons nous regrouper et revenir plus forts.

« Naturellement, c’est une expérience assez humiliante, pour être honnête », a-t-il ajouté. « Nous avons travaillé si dur ce week-end pour revenir. [We were] sur les dix premiers, et ça avait l’air si bien.

“Vous savez, j’ai tout mis en jeu et je me suis battu aussi fort que j’ai pu aujourd’hui.”

