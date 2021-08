Hamilton révèle une “bataille” de santé avec les symptômes de Long Covid · .

Lewis Hamilton a révélé qu’il avait des problèmes de forme physique après avoir reçu un diagnostic de Covid-19 en novembre dernier.

Le pilote Mercedes est apparu en mauvais état sur le podium après la course d’aujourd’hui sur le Hungaroring et a raté le début de la conférence de presse d’après-course alors qu’il était soigné par un médecin.

“J’ai eu de très gros vertiges et tout est devenu un peu flou sur le podium”, a expliqué Hamilton lorsqu’il a rejoint plus tard la conférence de presse. « Je me suis battu toute l’année pour rester en bonne santé après ce qui s’est passé à la fin de l’année dernière. C’est une bataille.

Hamilton est l’un des six pilotes de F1 à avoir été testé positif au Covid-19. Il a raté le Grand Prix de Sakhir l’an dernier tout en s’isolant du reste du paddock.

Il a admis qu’il avait des problèmes de santé depuis son retour à la course. “Je n’en ai parlé à personne en particulier, mais je pense que cela persiste”, a-t-il déclaré.

«Je me souviens des effets du moment où je l’ai eu et l’entraînement a été différent depuis lors. Les niveaux de fatigue que vous obtenez sont différents et c’est un vrai défi, comme je l’ai dit, alors je continue d’essayer de m’entraîner et de me préparer de la meilleure façon possible.

Il a ajouté que les symptômes qu’il avait ressentis en Hongrie étaient pires que ce qu’il avait ressenti plus tôt dans l’année. “Aujourd’hui, qui sait ce que c’est, c’est peut-être l’hydratation, je ne sais pas, mais je n’ai certainement pas eu cette expérience”, a-t-il déclaré. “J’ai eu quelque chose de similaire, à Silverstone mais c’est bien pire.”

