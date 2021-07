Hamilton revient en force pour remporter le GP de Grande-Bretagne après l’accident de Verstappen .

Lewis Hamilton a rugi après un incident au premier tour qui a envoyé le leader du championnat Max Verstappen à l’hôpital et a surmonté une pénalité de 10 secondes pour remporter le Grand Prix de Grande-Bretagne et relancer la défense de son titre dimanche.

Le septuple champion a gagné sur sa piste à domicile pour claquer une série de cinq courses sans victoire et réduire l’écart avec Verstappen en tête du championnat des pilotes de 33 points à huit.

“Honnêtement, cela a été une année si difficile, une année que j’ai vraiment appréciée, j’aime cette bataille mais les montagnes russes émotionnelles comme c’est toujours le cas dans un championnat”, a déclaré Hamilton.

Le vainqueur de la course Lewis Hamilton de Grande-Bretagne et Mercedes GP s’entretiennent lors d’une conférence de presse des pilotes après le Grand Prix F1 de Grande-Bretagne à Silverstone le 18 juillet 2021 à Northampton, en Angleterre. (Photo par XPB – Piscine/.)

« Est-ce que je pensais que nous serions un jour de retour dans la lutte pour le titre ? J’ai prié et espéré, mais j’ai pensé que ce serait un long travail pour essayer de regagner des points. Nous sommes maintenant plus proches, il a encore pas mal de points d’avance mais la course est lancée.

La bataille pour le titre de cette saison a débordé lors de l’une des journées les plus chaudes de l’année, devant 140 000 fans dans un Silverstone bondé, avec l’incident terrifiant qui a vu la course signalée par un drapeau rouge et Hamilton écopé d’une pénalité.

Et Verstappen, 23 ans, fulminant à l’hôpital.

« Je suis content d’aller bien. Très déçu d’avoir été éliminé comme ça », a posté Verstappen sur Twitter. « La pénalité infligée ne nous aide pas et ne rend pas justice au geste dangereux que Lewis a fait en piste.

Content que ça va. Très déçu d’être sorti comme ça. La pénalité infligée ne nous aide pas et ne rend pas justice à la manœuvre dangereuse de Lewis en piste. Regarder les célébrations alors qu’il est encore à l’hôpital est un comportement irrespectueux et antisportif, mais nous passons à autre chose pic.twitter.com/iCrgyYWYkm – Max Verstappen (@Max33Verstappen) 18 juillet 2021

“Regarder les célébrations alors qu’il est encore à l’hôpital est un comportement irrespectueux et antisportif, mais nous passons à autre chose.”

Hamilton est passé de la deuxième à la cinquième alors qu’il purgeait sa pénalité, mais il a rapidement pris deux places lorsqu’il est revenu sur la piste, puis Valtteri Bottas a reçu l’ordre de s’écarter de son coéquipier Mercedes.

Cela a donné à Hamilton 11 tours pour chasser le leader Charles Leclerc dans une Ferrari et il a réussi la passe pour la victoire avec seulement deux tours à faire – et dans le même virage où il s’était emmêlé avec Verstappen. Le pilote britannique a été acclamé pour sa huitième victoire en carrière à Silverstone par les fans passionnés à domicile, qui lui ont également fait une ovation debout.

« Quel beau travail les gars. Merci beaucoup de continuer à pousser cette année, je suis tellement inspiré par vous les gars. Il y a un long chemin à parcourir, mais je crois en vous les gars », a déclaré Hamilton à la radio de l’équipe avant de réaliser un tour de victoire en brandissant le drapeau britannique.

Lewis Hamilton a été victime d’abus racistes en ligne quelques heures après avoir remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne pour la huitième fois. – Sky Sports News (@SkySportsNews) 18 juillet 2021

Puis il a grimpé sur la rambarde et a couru vers les tribunes en agitant le drapeau devant sa foule en adoration.

Verstappen s’est écrasé hors de la course après s’être heurté à Hamilton, le Néerlandais se heurtant violemment à une barrière avec un impact enregistré à 51G.

« Avec Max, vous savez qu’il est très agressif. Et puis aujourd’hui, je veux dire que j’étais à ses côtés et que je n’avais pas assez d’espace », a déclaré Hamilton après la course. “Mais que je sois d’accord ou non avec la pénalité, je la prends au menton et j’ai continué à travailler.”

La course a été signalée par un drapeau rouge pour permettre des réparations à la barrière de pneu. Verstappen, chancelant alors qu’il sortait de sa voiture, a d’abord été vu au centre médical de Silverstone, mais a ensuite été transporté dans un hôpital local pour une évaluation plus approfondie.

« C’est (Hamilton) un champion du monde, il ne devrait pas faire des manœuvres comme ça. C’est inacceptable », a déclaré le directeur de l’équipe Red Bull Christian Horner mentionné. « J’espère que Lewis est très content de lui. Lewis a plus qu’assez d’expérience pour savoir que c’est inacceptable.

« Je suis juste très déçu qu’un pilote de son calibre fasse un tel geste. C’est dangereux. Cela avait l’air désespéré. Et il a envoyé un concurrent, heureusement indemne, à l’hôpital. Pour moi, c’est une victoire creuse.

Verstappen a battu Hamilton au départ pour la deuxième journée consécutive à Silverstone et les deux prétendants au titre ont furieusement zigzagué pour la position. Les pilotes ont touché au moins deux fois alors que Hamilton tentait de dépasser Verstappen pour la tête.

La roue avant de Hamilton a touché la roue arrière de Verstappen la deuxième fois que les pilotes sont entrés en contact, et le Red Bull a dévié de sa trajectoire, à travers le gravier et dans la barrière de pneus. Un pneu de la voiture de Verstappen a rebondi sur la voiture pendant la vrille.

Leclerc prend la tête et le patron de Mercedes Toto Wolff sprinté jusqu’à la direction de course pour contester toute pénalité à son pilote. Hamilton a dit à son équipe Mercedes que la position dans le coin était la sienne et qu’il n’était pas à blâmer.

“J’étais en avance là-bas, mec”, a déclaré Hamilton par radio. « J’étais pleinement à ses côtés, ma lignée. Ouais, il s’est retourné contre moi, mec”

Après un retard de 45 minutes, la course a repris avec Hamilton à partir de la deuxième place après que Leclerc l’ait dépassé dans les instants qui ont suivi sa collision avec Verstappen.

Hamilton a ensuite été giflé avec une pénalité de 10 secondes qu’il a purgée à son arrêt au stand au tour 27 sur 52. Cela l’a fait chuter à la quatrième place derrière Lando Norris, Bottas et à une dizaine de secondes de Leclerc.

Hamilton a dépassé Norris au 31e tour avant que Bottas ne soit ordonné par Mercedes. Le champion du monde s’est ensuite mis à chasser Leclerc avec un écart réduit à seulement 1,5 seconde avec quatre tours à parcourir.

Au 50e tour sur 52, Hamilton a placé sa Mercedes à l’intérieur de la Ferrari de Leclerc via Copse avant de reculer, mais le Monégasque a raté le match et Hamilton a pris la tête pour le plus grand plaisir de la foule partisane.

Il a franchi la ligne d’arrivée avec 3,8 secondes d’avance sur Leclerc, Bottas complétant le podium et Norris terminant quatrième.

C’était le meilleur résultat de Leclerc depuis sa deuxième place lors de la course d’ouverture de la saison en Autriche en 2020 et son premier podium depuis la troisième place à Silverstone l’année dernière.

“Je n’ai pas donné à 100% mais j’ai donné à 200%, j’ai tout donné mais ce n’était tout simplement pas suffisant dans les deux derniers tours”, a déclaré Leclerc. “Nous nous attendions à être compétitifs après les qualifications, mais pas aussi compétitifs que cela.”

