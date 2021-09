Hamilton risque des pénalités alors que Mercedes admet des “points d’interrogation” sur les unités de puissance · .

in

Lewis Hamilton devra peut-être imiter son coéquipier en prenant des pénalités de grille pour les changements de groupe motopropulseur, car Mercedes a admis des incertitudes sur leur matériel.

Valtteri Bottas a fait installer des groupes motopropulseurs de remplacement sur sa voiture à chacune des deux dernières courses, ce qui a entraîné des pénalités sur la grille. Il en est maintenant à son cinquième moteur de la saison avec sept courses à disputer.

La décision de Mercedes de changer le groupe motopropulseur de Bottas pour la deuxième course consécutive a été largement interprétée comme une manœuvre tactique pour le déployer comme spoiler contre le rival du championnat de Hamilton, Max Verstappen. Cependant Bottas a offert peu de résistance au pilote Red Bull en course.

Dimanche soir, Bottas a déclaré que son moteur “devait” être changé en raison de “quelques problèmes”. Lorsqu’on lui a demandé si l’équipe avait encouru le penalty pour couvrir Verstappen, il a répondu “non, nous devions le prendre”.

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré qu’ils étaient “dans une phase d’évaluation de la manière de continuer cette saison en termes de groupes motopropulseurs”. Hamilton a effectué son troisième et dernier changement de moteur sans pénalité au Grand Prix de Belgique.

“Nous n’avons pas seulement apporté des modifications préventives au moteur parce que nous voulions stocker, mais aussi parce que nous voulons comprendre les performances du moteur, et cela nous a donné quelques points d’interrogation”, a-t-il déclaré en réponse à une question de .. “Donc, pour le moment, nous prenons juste un week-end de course à la fois et réévaluons les performances des unités de puissance, puis prenons des décisions.”

Wolff a révélé que l’équipe cherchait à savoir combien d’unités motrices qu’elle a utilisées jusqu’à présent peuvent revenir à l’action lors des prochains tours.

“Pour le moment, nous réévaluons les performances des groupes motopropulseurs car nous avons des points d’interrogation et n’avons donc pas décidé quels moteurs retourneraient dans le pool”, a-t-il déclaré.

L’équipe se méfie de l’impact qu’une panne de moteur aurait sur ses chances de remporter le championnat, a déclaré Wolff. « La fiabilité par rapport aux performances est toujours la fine ligne que vous devez franchir pour réussir.

“Comme je le disais avant, [not finishing] est évidemment un non-droit pour le championnat et personne, ni nous ni nos concurrents, ne peut se permettre un week-end de course zéro point.

