Hamilton, roi de Silverstone

18/07/2021

Le à 18:09 CEST

Le Grand Prix de Grande-Bretagne a commencé avec surprise. Max Verstappen, leader de la Coupe du monde, a été écarté d’emblée, après avoir subi un terrible accident au premier tour alors qu’il jouait avec Lewis Hamilton dans une manœuvre agressive de la part des deux. Heureusement, le Néerlandais n’a subi aucune blessure grave, mais il a laissé à l’Anglais la liberté de se battre pour la victoire et de réduire les écarts au championnat, malgré une pénalité de 10 & rdquor; pour l’incident.

Drapeau rouge et recommencer, maintenant avec Leclerc en pôle. Le Monégasque s’est défendu bec et ongles Hamilton, qui l’a chassé dans la dernière ligne droite de la course pour remporter sa huitième victoire contre ses fans et maintenir son statut de «roi» incontesté de Silverstone. Avec 99 victoires à son palmarès et une remontée significative du moral, le septuple champion n’a déjà que 8 points de retard. Verstappen. Après neuf grands prix, la Coupe du monde est « brûlante ».

Impact brutal

Max Verstappen, qui il avait commencé en pole et avait un pouls féroce avec Lewis Hamilton dans les premiers virages, s’écrasant à grande vitesse dans le virage Copse à Silverstone. Le choc contre les barrières de sécurité a été très violent, mais Max a laissé la voiture seul, abasourdi, et a été transféré au centre médical du circuit. Pendant ce temps, Hamilton a continué sur la piste mais signalant des dommages à sa Mercedes. Leurs mécaniciens ont eu le temps de les réparer depuis l’arrêt de la course.

“J’étais en avance et il m’a ferméLewis Hamilton n’a pas cru et a blâmé Max pour l’accident., bien que la vérité soit que les deux aient dépassé la courbe et que les Néerlandais aient fermé la porte à l’anglais. Aucun d’eux n’a cédé et Verstappen a été le pire arrêté.

« Max va bien, sa jambe lui fait mal à cause du coup & rdquor; Helmut Marko l’a expliqué, un message rassurant et surtout en voyant l’état dans lequel la voiture a été. Christian Horner a expliqué que Max a enduré 51 forces G.

La lutte stérile de Leclerc

L’action sur la piste a repris avec 45 minutes de retard. Leclerc, qui avait dépassé Bottas lors de la première sortie, a “hérité” de la pole lors de la seconde et a pris le départ devant Hamilton, Norris, Bottas, Ricciardo et un Alonso agressif, qui a pris le pouls de Vettel et a forcé son erreur. Sainz, qui a construit une belle remontée, a dépassé l’Asturien mais aussi Ricciardo, pour se placer dans le top 5 provisoire.

Dès leur départ, Hamilton et Mercedes ont connu leur pénalité de 10& rdquor; pour l’incident avec Verstappen et ils ont dû ajuster leur stratégie de course. Devant, Leclerc signale une panne moteur et l’Anglais est dans son sillage, préparant le moment opportun pour le dépasser. Avec beaucoup de dégradation, vous avez dû attendre après les arrêts.

Celles de Norris et Alonso ont été lents, celui de Sainz, plus de 12 secondes, désastreux. Hamilton a purgé sa sanction et est revenu en cinquième position, à un rythme dévastateur, pour battre un à un les hommes qui l’avaient précédé jusqu’à ce qu’il commence la chasse aux Leclerc, qui a fini par succomber à l’Anglais à deux tours de l’arrivée, au délire de ses fans.

Hamilton est monté sur le podium escorté par Leclerc et Bottas, tandis que Carlos Sainz a terminé en sixième position, juste devant un Fernando Alonso qu’il a une nouvelle fois dégraissé son Alpine pour terminer septième.