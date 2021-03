Hamilton ruant a perdu l’appui aérodynamique alors que Red Bull devançait Mercedes à l’entraînement · .

Lewis Hamilton a déclaré que Mercedes devait continuer à améliorer la stabilité arrière de sa voiture après avoir signé le troisième meilleur temps lors des essais de vendredi pour le Grand Prix de Bahreïn.

Le champion du monde avait l’air mal à l’aise avec sa nouvelle voiture lors des trois jours d’essais de pré-saison sur le circuit international de Bahreïn. Il a suggéré que les changements de règles hors saison réduisant l’appui arrière avaient frappé Mercedes plus durement que les autres équipes.

Hamilton a semblé plus à l’aise lors des séances d’essais d’aujourd’hui, bien que dans des conditions de piste plus stables.

«Évidemment, en ce week-end, nous avons fait beaucoup de travail la semaine dernière et je pense que nous avons fait un pas en avant, mais il nous reste encore beaucoup à faire», a déclaré Hamilton après l’entraînement.

«Avec des pneus et des appuis réduits, l’équilibre mondial vient de changer et ce n’était pas là où nous voulions être. Ce week-end, c’est mieux, mais toujours pas parfait. »

Lorsqu’on lui a demandé sur quoi Mercedes devait se concentrer pour améliorer la voiture pour les qualifications, Hamilton a déclaré: «Stabilité.

«Il s’agit d’avoir une voiture stable et de savoir comment faire durer les pneus. Cela va être essentiel dans ce climat et le vent que nous avons ici.

Des vents violents et de possibles tempêtes de sable sont attendus au cours des deux prochains jours du week-end du Grand Prix. Hamilton a déclaré que les prévisions météorologiques pour le reste du week-end ne sont «pas excellentes» pour Mercedes, alors qu’ils tentent de récupérer les appuis perdus grâce aux modifications de la réglementation de 2021.

«L’arrière est instable comme il est, mais tout le monde, j’en suis sûr, sera dans le même bateau, certains plus et d’autres moins [with the wind].

«C’est lorsque vous approchez d’un virage et que l’arrière bouge et que vous essayez de trouver ce point de basculement. Mais le point de basculement était autrefois plus éloigné avec plus d’appui sur la voiture, maintenant il tombe beaucoup plus rapidement que d’habitude.

«Ces pneus, la performance que nous avons perdue sur les pneus cette année n’aide pas, mais nous allons travailler là-dessus et essayer de trouver un moyen.»

Red Bull et McLaren ont devancé Mercedes à l’entraînement, et Hamilton a déclaré qu’il s’attendait à ce qu’ils soient plus avancés.

«Nous pensions que Red Bull serait aussi rapide qu’eux, sinon plus rapide. Nous savons donc qu’ils sont en tête pour le moment. McLaren a fière allure et c’est formidable de les voir faire un pas. Il serait intéressant de voir à quel point les séries sont longues. »

Comme la troisième pratique du samedi a lieu pendant la journée, le rythme de longue course de cette séance ne sera pas aussi pertinent car la course se déroulera dans des conditions plus fraîches après la tombée de la nuit. Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que leur voiture n’avait pas fonctionné aussi bien dans les basses températures du soir.

«La nuit est tombée et les conditions ne sont pas venues vers nous», a-t-il déclaré à Sky. «C’est juste un vrai combat de chiens.

«Lorsque vous superposez les tours les plus rapides, et même les longs runs, c’est tellement très serré que chaque kilogramme de charge de carburant peut faire un gros swing. Donc on ne sait pas vraiment [where we are]. »

