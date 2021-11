Hamilton : Russell voudra me battre dès la première course

L’année prochaine, George Russell remplacera Valtteri Bottas chez Mercedes, obtenant le siège le plus convoité en Formule 1 en tant que coéquipier de Lewis Hamilton, qui s’attend à un défi sévère de la part du jeune pilote.

Alors que Hamilton, 36 ans, représente la vieille garde en déclin rapide de la F1, tandis que Russell, 23 ans, devrait être une star du futur qui, dans un sens, reflète la propre carrière de Hamilton en F1.

Russell arrive dans une équipe pour s’associer et affronter plusieurs champions du monde Hamilton, tout comme Lewis l’a fait lorsqu’il a fait équipe avec Alonso en 2007; leur querelle est bien racontée et des superproductions à l’époque.

La différence est que Russell n’est pas une recrue comme Hamilton l’était alors, il est sage en politique et a fait preuve de qualités de leader depuis son arrivée sur la grille depuis ses débuts au Grand Prix d’Australie 2019. Il a également profité d’un célèbre week-end du Grand Prix de Sakhir l’année dernière, une course qu’il aurait peut-être remportée si Mercedes n’avait pas laissé tomber le ballon ce soir-là à Bahreïn.

Autrement dit, Russell est très bien préparé pour sa première saison avec les Champions du Monde, et Hamilton le sait.

Je me souviens avoir dit avant le duel avec Alonso que je voulais le battre dès la première course

Dans une longue interview avec Auto Motor und Sport, le septuple champion du monde de F1 a déclaré à propos de son coéquipier Mercedes 2022 : « Comme vous le savez, George est une personne très respectueuse. Il est super talentueux et il y a déjà beaucoup de respect mutuel. Il sera certainement rapide et voudra gagner.

«Je me souviens avoir dit avant le duel avec Alonso que je voulais le battre dès la première course. Je m’attends à ce que George ressente la même chose et l’aborde avec la même attitude, sinon, il ne serait pas un gagnant.

« Je suis dans une position différente maintenant dans ma carrière et je lui souhaite vraiment du succès. Il viendra un moment où j’arrêterai de courir. En tant que coéquipier, il sera le prochain pilote britannique que je souhaite voir remporter le championnat du monde.

« Nous allons bien sûr nous affronter et je veux gagner le duel, mais j’espère que je pourrai aussi avoir une influence positive sur la façon dont il se développe dans l’équipe. Par exemple, quand il s’agit de passer du temps avec les ingénieurs, comment il se fraye un chemin à travers les données ou comment il conduit sur la piste.

Il y a une différence de 13 ans entre Hamilton et Russell, le plus jeune des deux a 58 départs de Grand Prix sur son CV, le « Old Guy » a 102 victoires en F1 à son actif.

La nouvelle génération va juste au-delà des limites, ils vont trop loin et reviennent juste

« J’ai couru contre des pilotes qui ne montrent pas toujours leurs vraies couleurs. Bien sûr, je ne sais pas si c’est le cas ici. J’ai maintenant 36 ans et je fais ça depuis si longtemps. Ce n’est pas la première fois que je rencontre un pilote qui est bon et mauvais à certains égards.

«Mais maintenant, je me sens beaucoup mieux équipé pour faire face à cette situation. Je sais que George est un pilote ultra-rapide. Et il deviendra certainement de plus en plus rapide, de plus en plus mature avec le temps. Cela ne fait aucun doute.

« Quand je me repense à l’âge de 24 ou 25 ans – ce que j’ai fait des erreurs à l’époque – j’avais la vitesse dans la voiture, mais j’ai eu beaucoup d’expériences différentes à l’extérieur quand j’ai soudainement été sous les projecteurs. Je n’ai pas fait grand chose à ce moment-là. C’est pourquoi je n’en tiendrai pas rigueur à quelqu’un d’autre.

La génération de pilotes de Hamilton est pour la plupart à la retraite maintenant ou participe à d’autres disciplines, seuls Fernando Alonso et Kimi Raikkonen sont sur la grille de F1 depuis plus longtemps que Hamilton ; L’Espagnol est de retour d’un congé sabbatique de deux ans et The Iceman l’a appelé après la finale de la saison à Abu Dhabi.

Si après dix ans je peux encore inspirer 2000 personnes, alors je dois vraiment être au bon endroit

Hamilton a un message pour la prochaine génération : « Je veux dire aux jeunes pilotes que les pistes de course sur lesquelles ils ont grandi avaient toutes de grandes zones de dégagement. Quand j’ai commencé à courir, ce n’était pas le cas. C’était plus amusant à l’époque, mais c’était aussi plus risqué. Vous deviez conduire de manière à ne pas dépasser la limite.

« La nouvelle génération va juste au-delà des limites, elle s’éloigne trop de la piste et revient tout simplement. Ils n’ont à craindre aucune conséquence. Nous savons également que nous avons aujourd’hui plus de pilotes issus de milieux riches que jamais auparavant.

« Ce n’est pas nouveau. Mais ils sont super ambitieux. C’est une génération de pilotes très décente qui s’efforce de se hisser au sommet.

Alors que certains avaient prédit que Hamilton pourrait démissionner à la fin de cette saison, la réalité est que la querelle avec Max Verstappen ne l’a fait que l’enflammer et qu’un nouvel accord pluriannuel a été signé.

Et Sir Lewis ne regrette rien : « Des races comme le Brésil [2021] sont la confirmation que c’était la bonne décision. Cela fait maintenant dix ans que je travaille avec l’équipe. Un de mes collègues m’a envoyé un message disant que j’avais inspiré la victoire à 2 000 personnes.

« J’ai répondu : si après dix ans je peux encore inspirer 2000 personnes, alors je dois vraiment être à la bonne place et mériter cette place. Cela vous fait vous sentir bien », a expliqué Hamilton, qui a huit points de retard sur Verstappen avec deux courses à disputer ; ensuite le premier Grand Prix d’Arabie saoudite sur le circuit de la corniche de Djeddah.