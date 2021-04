Hamilton, Sainz et Alonso, sur l’affiche officielle du GP d’Espagne

04/08/2021

Activé à 10h50 CEST

Le Circuit de Barcelone-Catalunya a révélé ce jeudi ce qui est déjà le image officielle de la FORMULE 1 ARAMCO GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2021. Elle l’a également fait, en s’appuyant sur l’art et l’illustration, unissant à nouveau cette discipline unique avec le moteur.

Pour cette occasion, l’illustratrice et créatrice espagnole David Despau Il a été chargé de mener à bien une remarquable commission. L’image conçue représente trois éléments fondamentaux d’un Grand Prix en fonction de ses couleurs et de ses protagonistes.

D’une part, la course elle-même, où le noir prédomine, représentant l’asphalte, les pneus ou l’adrénaline de la vitesse. Puis les pilotes et leurs voitures. Le champion du monde actuel se démarque, Lewis Hamilton, qui apparaît avec les deux représentants espagnols, Carlos Sainz et le double champion du monde de retour Fernando Alonso. Enfin, les couleurs vives de chacune de ses équipes -Mercedes, Ferrari et Alpine- fusionnent avec le noir pour représenter Barcelone, la ville méditerranéenne qui accueille le Grand Prix, qui est également représentée par le Sainte famillea, l’un des endroits les plus emblématiques de la ville de Barcelone.

L’illustrér David Despau a une vaste expérience derrière lui et a publié dans des magazines tels que « Time », « The New Yorker », « Harper’s Bazar », « L’Equipe », « Car and Driver », «ESPN», «Sports Illustrated», «GQ», entre autres. Il a été reconnu comme l’un des 100 illustrateurs les plus influents au monde par Taschen Publishing dans «100 Illustrators».